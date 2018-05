Le Brésil au bord de la paralysie avec une grève des routiers

Photo: Miguel Schincariol Agence France-Presse

Brasilia — Le Brésil était au bord de la paralysie jeudi au quatrième jour d’une grève nationale des camionneurs avec des barrages routiers dans presque tous les États qui perturbaient les approvisionnements, alimentaires et de carburant notamment. À moins de cinq mois de la présidentielle, cette grève, lancée en protestation contre la hausse des prix du diesel, a été maintenue en dépit de concessions du pouvoir la veille et met à l’épreuve le gouvernement de centre droit du président Michel Temer. Des routiers très déterminés bloquaient jeudi des axes routiers dans 24 des 27 États de cet immense pays presque dépourvu de réseau ferroviaire. Les prix des légumes et des fruits ont augmenté en raison de problèmes d’approvisionnement, parfois jusqu’à 400 % en quelques jours.