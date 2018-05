Un galion chargé d’or retrouvé

Photo: «Wager's Action off Cartagena», 28 May 1708, domaine public

Boston — L’épave d’un galion espagnol chargé d’or, d’argent et de pierres précieuses qui a coulé il y a plus de 300 ans a été retrouvée au fond de la mer des Caraïbes, au large des côtes de la Colombie. Le galion de trois mats, le San Jose, a été coulé le 8 juin 1708 lors d’un affrontement avec des navires britanniques. Il avait à son bord non seulement quelque 600 membres d’équipage, mais aussi un trésor dont la valeur pourrait aujourd’hui atteindre 17 milliards $US.