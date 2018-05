Venezuela: un groupe de 14 pays, dont le Canada, rejette les résultats des élections

Un groupe de 14 pays, incluant le Canada, a annoncé lundi qu’ils rappelaient leurs ambassadeurs du Venezuela, au lendemain de la réélection du président sortant Nicolas Maduro.



Le regroupement de pays — qui comprend notamment le Chili, le Panama, le Costa Rica, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie et le Mexique — a indiqué, via un communiqué, qu’«ils ne reconnaissent pas la légitimité» du nouveau gouvernement vénézuélien.



Le regroupement de pays a l’intention de «coordonner des actions pour que les organismes financiers internationaux et régionaux n’octroient plus de prêts au gouvernement du Venezuela».



Les résultats du scrutin ont été dévoilés dimanche soir. L’ensemble du processus électoral a toutefois été largement critiqué par la communauté internationale et boycottée par l’opposition du pays. En théorie, ils permettraient à Nicolas Maduro de demeurer à la tête du Venezuela jusqu’en 2025.