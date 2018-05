Pédophilie: des «changements» annoncés au sein de l’Église chilienne

Cité du Vatican — Le pape François a annoncé jeudi des « changements » à court, moyen et long terme pour rétablir « la justice » au sein de l’Église catholique chilienne, entachée par des scandales de pédophilie. Dans une courte lettre adressée aux 34 évêques chiliens — rencontrés à quatre reprises au Vatican entre mardi et jeudi —, le pape ne donne cependant aucune piste sur d’éventuelles sanctions contre des prélats, pour certains soupçonnés d’avoir gardé le silence sur des cas d’agressions sexuelles. Le souverain pontife argentin évoque un échange « franc » sur les « graves événements qui ont endommagé la communion ecclésiale et fragilisé le travail de l’Église au Chili au cours des dernières années ».