Un ex-militaire américain accusé d’un massacre pendant la guerre du Vietnam est décédé

Ernest Medina, un ancien capitaine de l’armée américaine accusé du massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam mais acquitté, est mort la semaine dernière à l’âge de 81 ans et devait être inhumé lundi.



Ernest Medina était le supérieur direct du lieutenant Calley lorsque ce dernier et ses hommes de la compagnie Charlie ont pénétré le 16 mars 1968 dans le hameau sud-vietnamien de My Lai et ouvert le feu.



Des centaines de civils désarmés, en majorité des femmes, enfants et personnes âgées de ce village et des alentours avaient été tués. Ce massacre est l’un des épisodes les plus noirs de la guerre du Vietnam et de l’histoire de l’armée américaine.



Jugé par une cour martiale militaire, le capitaine Medina fut acquitté en 1971. Il a clamé ne pas avoir été au courant du massacre en cours.



La cause de sa mort mardi dernier n’a pas été indiquée par l’avis de décès rédigé par sa famille. Ses funérailles sont prévues lundi dans le Wisconsin près de Marinette, petite ville où il avait travaillé avec sa femme en tant qu’agent immobilier.



Bilan différent

L’armée arméricaine, qui avait initialement dissimulé le massacre, révéla ensuite que 347 personnes avaient été tuées. Les Vietnamiens parlent de plus de 500 victimes.



Le lieutenant Calley, seul Américain à avoir été jugé coupable de ce massacre, a dit avoir reçu l’ordre de nettoyer le village, censé être un repaire de la guérilla communiste Vietcong, mais en réalité rempli de civils désarmés.



Condamné à la perpétuité par une cour martiale, il a été libéré au bout de trois ans, en 1974, sur intervention du président américain de l’époque, Richard Nixon.