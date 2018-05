Washington appelle au report des élections au Venezuela

Les États-Unis ont appelé lundi au report des élections du 20 mai au Venezuela en les qualifiant de « mascarade », et ont annoncé une série de sanctions contre une vingtaine d’entreprises et trois individus vénézuéliens. « Les prétendues élections prévues ne sont rien de plus qu’une escroquerie et une mascarade », a déclaré le vice-président américain, Mike Pence, devant l’Organisation des États américains, en appelant les pays membres de l’OEA à suspendre le Venezuela. L’Union européenne, les États-Unis et une grande partie de l’Amérique latine ont critiqué la décision de Caracas d’avancer au 20 mai le scrutin présidentiel, généralement organisé en décembre, dénonçant un manque de transparence et de garanties d’élections libres. La coalition de l’opposition vénézuélienne a appelé au boycottage de ce scrutin et à une grande manifestation pour protester contre ce qu’elle qualifie de « fraude ».