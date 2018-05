Effondrement spectaculaire d’une tour à São Paulo

São Paulo — Une tour de 24 étages occupée par des squatteurs dans le centre de São Paulo s’est effondrée d’une manière spectaculaire mardi après avoir été ravagée durant la nuit par un incendie. « Il y a des disparus, trois peut-être, et très probablement un mort », a déclaré à l’AFP Ricardo Peixoto, commandant des pompiers. La tour était squattée par des dizaines de familles, selon les médias locaux, et elles ont pu quitter l’immeuble en moins d’une demi-heure. Le président Michel Temer — le plus impopulaire des chefs d’État du Brésil de ces dernières décennies — s’est rendu sur les lieux, où il a été très mal accueilli par une foule lui criant : « On veut des logements ! »