L’inflation s’affole au Venezuela

Caracas — Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé lundi le quasi-doublement du salaire minimum, augmenté de 95,4 %, alors que l’inflation galopante est attendue à 13 800 % cette année par le FMI. Il s’agit de la troisième hausse depuis le début de l’année pour ce salaire minimum qui s’établit désormais à 2,56 millions de bolivars — environ 37 dollars selon le taux de change officiel —, qui ne permet toutefois d’acheter qu’environ deux kilos de poulet. Nicolas Maduro rejette les arguments des analystes, qui attribuent la grave crise économique du pays à la chute des cours du pétrole — son unique richesse — et à une mauvaise gestion, et il assure que le Venezuela est victime d’une « attaque économique » orchestrée depuis Miami (États-Unis) et Bogotá (Colombie) pour le renverser.