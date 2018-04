Mexique: les corps des trois étudiants dissous dans l’acide

Guadalajara — Un rappeur mexicain, vedette sur YouTube, a avoué avoir dissous dans l’acide les corps des trois étudiants en cinéma disparus en mars, dont la mort a été confirmée par les autorités. Christian Omar Palma Gutierrez — également connu sous le nom « QBA » — est accusé d’avoir pris part à la disparition de Salomon Aceves Gastelum, 25 ans, Daniel Diaz, 20 ans, et Marco Avalos, 20 ans, assassinés et torturés par un groupe criminel dans l’État de Jalisco (ouest). Gutierrez a confié avoir reçu 3000 pesos (159 dollars) par semaine pour travailler pour le cartel Jalisco Nouvelle Génération, un des plus puissants cartels mexicains. La disparition des étudiants avait déclenché plusieurs manifestations dans le pays. Les réalisateurs mexicains oscarisés Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón avaient exprimé sur Twitter leur soutien aux étudiants.