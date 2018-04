Les infirmières du Zimbabwe mettent fin à leur grève

Harare — Des milliers d’infirmières du Zimbabwe licenciées par le gouvernement pour avoir fait grève ont mis fin à leur mouvement afin d’entamer des négociations avec les autorités. Quelque 15 000 infirmières s’étaient mises en grève lundi dernier dans les hôpitaux publics afin d’obtenir de meilleures conditions salariales et de travail, et pour protester contre le sous-équipement et le manque de médicaments. Le lendemain, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé leur licenciement, les accusant d’être « politiquement motivées ». Après avoir déclaré ne pas vouloir plier l’échine, l’Association des infirmières du Zimbabwe s’est rétractée et a mis fin à leur mouvement par voie de communiqué, publié dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a déposé vendredi un recours pour obtenir l’annulation des congédiements annoncés.