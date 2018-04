Présidentielle au Paraguay: la droite donnée gagnante

Photo: Eitan Abramovich Agence France-Presse

Asunción — Les premiers résultats partiels donnaient dimanche soir le candidat de droite Mario Abdo Benitez en tête de l’élection présidentielle au Paraguay, malgré les liens de sa famille avec la dictature. Le candidat du parti Colorado, qui gouverne le Paraguay presque sans interruption depuis 1947, remportait 47,3 % des suffrages contre 42,2 % pour son adversaire, Efrain Alegre, porté par la coalition de centre gauche Ganar, selon les premiers résultats portant sur 50,2 % des bulletins. Les autorités électorales ont fait état d’une participation d’environ 65 %. Les 4,2 millions d’électeurs devaient choisir le successeur du président sortant, Horacio Cartes, mais aussi renouveler leur Parlement et élire les gouverneurs des 17 départements du pays. Enclavé entre la Bolivie, l’Argentine et le Brésil, le Paraguay, miné par la pauvreté, la corruption et le trafic de drogue, a été marqué par la dictature d’Alfredo Stroessner, au pouvoir entre 1954 et 1989.