Équateur: les reporters enlevés sont morts

Quito — L’Équateur a annoncé vendredi le déploiement de l’armée et de la police à sa frontière avec la Colombie, où deux journalistes et le chauffeur du quotidien El Comercio ont été enlevés fin mars puis assassinés. La nouvelle de leur mort, confirmée à la mi-journée avec beaucoup d’émotion par le président Lenin Moreno, est un choc pour le pays andin, habituellement préservé d’une telle violence. « Malheureusement, l’information que nous avons confirmé l’assassinat de nos compatriotes », sans doute kidnappés par des dissidents de l’ex-guérilla colombienne des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) impliqués dans le trafic de drogue, a annoncé le chef d’État dans une déclaration à la presse à Quito. « Nous avons relancé […] les opérations militaires et policières qui avaient été suspendues dans la zone frontalière et décidé le déploiement immédiat des unités d’élite des forces armées et de la police nationale à cet endroit », a-t-il annoncé.