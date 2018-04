Pédophilie: le pape reconnaît de «graves erreurs» d’évaluation

Photo: Tiziana Fabi Agence France-Presse

Cité du Vatican — Le pape François a reconnu mercredi avoir commis « de graves erreurs dans l’évaluation et la perception de la situation » au Chili, après avoir pris connaissance des conclusions d’une enquête sur des agressions sexuelles commises par le clergé. Dans une lettre aux évêques chiliens, diffusée par le Vatican, le pape dit vouloir les convoquer à Rome pour discuter des conclusions de l’enquête qu’il avait diligentée. Au cours d’un voyage au Chili en janvier, le pape François avait défendu avec force l’évêque chilien Juan Barros, soupçonné d’avoir tu les crimes d’un vieux prêtre pédophile, se déclarant persuadé de son innocence et demandant aux victimes présumées des preuves de sa culpabilité. Il avait ensuite présenté des excuses pour ses propos maladroits et dépêché au Chili un enquêteur renommé du Vatican pour recueillir des témoignages de victimes présumées.