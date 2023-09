Alger exhorté à mettre fin à sa répression du mouvement Hirak

Pour en finir avec la répression. Un rapporteur spécial de l’ONU a exhorté mardi le gouvernement algérien à « abandonner les poursuites » et « à gracier » les militants et sympathisants du Hirak, ce mouvement de contestation appelant depuis 2019 à la démocratisation, accusés ou condamnés par la justice.

Plusieurs dizaines de ces contestataires, dont un militant de Montréal pour les droits de la personne et un chercheur québécois d’origine algérienne, ont été arrêtés, jugés et jetés en prison dans les derniers mois.

À l’issue d’une visite de 10 jours dans ce pays d’Afrique du Nord, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, Clément Nyaletsossi Voule, a dénoncé le « climat de peur » mis en place par le régime d’Abdelmadjid Tebboune pour faire taire les revendications d’une grande partie de la population en matière de réforme de la Constitution et d’instauration d’un État de droit. Cet environnement répressif est alimenté entre autres par « une série d’inculpations pénales à l’encontre d’individus, d’associations, de syndicats et de partis politiques en vertu de lois excessivement restrictives, y compris une loi antiterroriste contraire aux obligations internationales de l’Algérie en matière de droits humains », a dit le représentant des Nations unies dans une déclaration rendue publique mardi.

Il estime au passage que le Hirak est loin de mériter une telle riposte, les manifestants ayant fait preuve tout au long du mouvement « d’un esprit civique remarquable, constituant un exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques ». Une caractéristique qui devrait inciter le gouvernement algérien à « assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations », mais aussi à mettre « ses lois et pratiques en conformité avec la Constitution nationale et avec le droit international relatif aux droits humains », poursuit l’expert indépendant.

Le Hirak a pris naissance en février 2019 en opposition à la tentative du président Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat, et ce, alors qu’il était profondément réduit par la maladie. Le mouvement populaire, porté pacifiquement chaque vendredi dans les rues des grandes villes du pays, a alors appelé à la fin du régime militaire, à la fin de la corruption en Algérie et à une modernisation du pays passant, entre autres, par l’instauration d’un régime démocratique et une ouverture sur le monde. Cet appel à la modernisation a été relativement toléré par le pouvoir en place, avant d’être durement réprimé, et ce, dans la foulée de plusieurs élections, présidentielles et législatives, boudées et dénigrées par la population.

Pour M. Voule, la trajectoire du Hirak démontre que « l’Algérie a encore du mal à créer un espace pour la société civile » et que, dans le cadre « de la construction d’une Algérie nouvelle », projet dont aime se targuer le pouvoir en place, la fin de la répression des militants du mouvement de démocratisation demeure incontournable. « Cela traduira la reconnaissance du Hirak comme un tournant dans l’engagement de l’Algérie à aller de l’avant », dit-il.

Le rapport final du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation en Algérie doit être déposé en juin prochain devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Des Canadiens victimes du régime

La déclaration de Clément Nyaletsossi Voule suit de près la condamnation, fin août, à deux ans de prison du chercheur canadien en géopolitique Raouf Farrah par un tribunal de Constantine. L’homme, un père de famille, travaille pour l’ONG Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Ses travaux portent entre autres sur le trafic humain en Libye. Il a été arrêté au début de l’année lors d’un voyage effectué en Algérie pour rendre visite à sa famille.

Raouf Farrah a coordonné cette année la publication d’un ouvrage collectif intitulé Algérie, l’avenir en jeu. Essai sur les perspectives d’un pays en suspens (Koukou éditions). Selon ses proches, il est devenu la victime collatérale des enquêtes menées par le régime algérien sur le journaliste Mustapha Bendjama, dont les travaux cherchent depuis des années à mettre en lumière la corruption de la classe politique en Algérie. M. Bendjama est l’un des 20 contributeurs à l’essai collectif piloté par M. Farrah.

En novembre dernier, Lazhar Zouaïmia, fonctionnaire provincial et militant des droits de la personne de la région de Montréal, a été condamné à cinq ans de prison par contumace par le régime algérien en raison de son militantisme prodémocratique, qu’il a pourtant exprimé depuis Montréal. Il a réussi à quitter l’Algérie il y a près d’un an, après avoir été arrêté et emprisonné, puis libéré sous condition, au terme d’une visite familiale dans son pays d’origine.

Selon le ministère des Affaires étrangères du Canada, quatre ressortissants canadiens sont actuellement emprisonnés en Algérie et ont demandé le soutien de la mission consulaire à Alger.

Depuis le début de la répression du Hirak par le régime autocratique d’Abdelmadjid Tebboune, de nombreux ressortissants canadiens ayant la double nationalité se sont dits victimes d’intimidation par les autorités en raison de leur soutien au mouvement, et ce, autant ici que lors de voyages récents effectués en Algérie.