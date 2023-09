La junte au Mali repousse encore le retour des civils au pouvoir

La junte au pouvoir au Mali depuis 2020 a annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024, différant à nouveau le retour des civils à la tête de ce pays en proie au djihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde.

Il s’agit d’un nouvel ajournement de la part des colonels par rapport aux engagements pris sous la pression de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les deux tours « connaîtront un léger report pour des raisons techniques », a dit le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, dans une déclaration lue à Bamako. De nouvelles dates seront communiquées « ultérieurement », a-t-il dit.

Les autorités invoquent des facteurs liés à l’adoption en juin d’une nouvelle Constitution et à la révision des listes électorales, mais aussi un litige avec une société française, Idemia, impliquée selon elles dans le processus au niveau du recensement.

Le gouvernement renonce par ailleurs à organiser des législatives prévues à l’origine fin 2023. Il laisse aux futures autorités le soin d’établir un nouveau calendrier, dit-il.

Repoussées depuis février 2022

Auteurs de coups d’État successifs en août 2020 et mai 2021, les militaires s’étaient d’abord engagés à céder la place à des civils élus après des élections présidentielle et législatives programmées en février 2022.

Mais la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta avait fait savoir fin 2021 être dans l’incapacité de respecter le calendrier convenu avec la CEDEAO. Elle avait même envisagé de rester jusqu’à cinq années supplémentaires.

La CEDEAO avait alors infligé début 2022 de lourdes sanctions commerciales et financières qui avaient durement éprouvé le Mali, pays pauvre et enclavé. Elle les avait levées le mois de juillet suivant quand les colonels avaient consenti à partir en mars 2024, et annoncé un calendrier électoral fixant la présidentielle à février 2024.

Le report de la présidentielle est un défi supplémentaire vis-à-vis de la CEDEAO.

L’organisation de 15 pays membres, qui proclame un principe de « tolérance zéro » pour les coups d’État, est confrontée depuis le premier putsch à Bamako à une succession de coups de force, au Burkina Faso et au Niger voisins du Mali et gagnés par l’expansion djihadiste, mais aussi en Guinée.

Au Mali, au Burkina, en Guinée, les militaires se sont engagés sous la pression ouest-africaine à repasser les commandes à des civils élus à l’issue de périodes dites de « transition » de 24 mois ou plus, au cours desquelles ils mèneraient les réformes rendues indispensables à leurs yeux par la situation de leur pays.

Organisations internationales « neutralisées »

Au Niger, dernier pays secoué par un putsch, en juillet 2023, le régime a promis une transition de trois ans maximum, sans évoquer clairement de date pour d’éventuelles élections.

La CEDEAO a pris de sévères mesures de rétorsion pour forcer les militaires nigériens à rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions, et a même brandi la menace d’une intervention militaire. Presque deux mois après, cette menace est pour l’instant restée lettre morte.

La CEDEAO n’a pas réagi publiquement au report de la présidentielle malienne.

Le président sénégalais, Macky Sall, dont le pays est membre de la CEDEAO, reconnaissait dans un entretien la semaine passée que les « transitions » supposées limitées dans le temps avaient tendance à devenir « illimitées ». Avec la propagation djihadiste et le contexte international, « nos organisations sont neutralisées comme l’ONU est neutralisée sur les grandes crises », admettait-il.

Dans un discours devant l’assemblée générale des Nations unies samedi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, attaquait « ces organisations [qui] se transforment ainsi en instruments de perpétuation et d’imposition d’un ordre néocolonial et hégémonique », dans une claire référence à la CEDEAO.

Flambée de violences

La présidentielle malienne est différée alors que le pays reste en proie à la violence au centre et à l’est, et fait face dans le nord à une reprise des hostilités par les groupes séparatistes et une intensification des activités djihadistes.

La junte a poussé la force antidjihadiste française vers la sortie en 2022 et a fait de même pour la mission de l’ONU en 2023. Elle s’est tournée politiquement et militairement vers la Russie et a fait du rétablissement de la souveraineté sur la totalité du territoire l’un de ses mantras. Elle assure inverser la tendance sécuritaire.

Un récent rapport publié par l’ONG Acled, qui répertorie les victimes des conflits dans le monde, dit au contraire que les violences contre les civils, imputables aux groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’organisation armée État islamique, mais aussi aux forces armées maliennes et à leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner, ont augmenté de 38 % cette année.

Le communiqué du gouvernement ne fait pas référence aux récents développements sécuritaires.