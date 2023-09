L’ONU craint une mortalité «sans précédent» des enfants au Soudan

Des dizaines de milliers d’enfants au Soudan risquent de se trouver « au seuil de la mort » d’ici la fin de l’année, dans un pays ravagé par la guerre, les épidémies et la malnutrition, a alerté mardi l’ONU.

Les structures de santé sont soumises à une très forte pression en raison de la pénurie de personnel, de médicaments et de matériel essentiel, et le pays connaît une aggravation rapide de la situation en matière de malnutrition, depuis que la guerre entre généraux rivaux a éclaté le 15 avril.

Déjà, plus de 1200 enfants sont morts des suites de malnutrition et d’une épidémie présumée de rougeole depuis mai dans des camps de réfugiés, selon l’ONU.

« Compte tenu de la dévastation totale des services vitaux », l’UNICEF craint que les plus jeunes dans ce pays connaissent « une période de mortalité sans précédent », a averti un porte-parole de l’organisation, James Elder, lors d’un point de presse à Genève.

Des milliers d’enfants sont déjà morts, plusieurs milliers d’autres risquent de mourir « tant que cette crise perdure », dont des nouveau-nés, a-t-il indiqué, tout en expliquant qu’il est très compliqué d’avoir des chiffres vérifiables.

Mais il a jugé « difficile de comprendre ce que le monde attend » pour agir car « nous sommes vraiment au bord du précipice ».

Dans un communiqué conjoint, l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont tiré aussi la sonnette d’alarme sur la dégradation de la situation sanitaire causée par la crise au Soudan.

Choléra, dengue, paludisme

Selon les équipes du HCR dans l’État du Nil Blanc, plus de 1200 enfants réfugiés de moins de 5 ans sont décédés dans neuf camps entre le 15 mai et le 14 septembre, en raison des effets conjugués d’une épidémie présumée de rougeole et d’un taux élevé de malnutrition.

La plupart d’entre eux étaient du Soudan du Sud et d’Éthiopie, a précisé lors du point de presse le Dr Allen Maina, responsable de la Santé publique pour le HCR.

Plus de 3100 cas présumés de rougeole ont également été signalés au cours de la même période et plus de 500 cas présumés de choléra ont été rapportés dans d’autres parties du pays, ainsi que des cas de dengue et de paludisme.

« Des dizaines d’enfants meurent chaque jour des conséquences de ce conflit dévastateur et d’un manque d’attention de la communauté internationale. Nous pouvons prévenir de nouveaux décès, mais nous avons pour cela besoin de fonds pour la réponse, d’un accès à ceux qui en ont besoin, et surtout, de la fin des combats », souligne le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans le communiqué.

Le personnel de santé local, avec l’aide de l’OMS et de ses partenaires a « désespérément besoin du soutien de la communauté internationale pour empêcher la propagation des épidémies et de nouveaux décès », renchérit le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’UNICEF manque également de fonds. L’organisation a reçu moins d’un quart des 838 millions de dollars qu’elle avait demandés pour venir en aide à près de 10 millions d’enfants au Soudan, a indiqué son porte-parole à Genève. « Un tel manque de fonds va se traduire par des vies perdues », a-t-il prévenu.

Selon l’UNICEF, les services de nutrition sont « dévastés » dans le pays. « Chaque mois, 55 000 enfants doivent être traités pour la forme la plus mortelle de malnutrition. Pourtant, à Khartoum, moins d’un centre de nutrition sur 50 fonctionne, et au Darfour-Ouest, c’est un sur 10 », a précisé M. Elder.