Le chercheur emprisonné en Algérie attend sa sentence

La famille du chercheur en géopolitique canadien Raouf Farrah, emprisonné depuis plus de six mois en Algérie pour délit d’opinion, retient son souffle à la veille du verdict que le tribunal de Constantine se prépare à prononcer la semaine prochaine, dans la foulée d’un procès expéditif qui s’est tenu mardi dans l’est du pays.

Au terme des plaidoyers, le procureur de la justice algérienne a réclamé une peine de prison ferme de trois ans à l’encontre du jeune essayiste de 36 ans accusé par le régime autoritaire d’Alger d’avoir publié des « informations et des documents dont le contenu est classé partiellement ou intégralement secret, sur un réseau électronique ou d’autres moyens technologiques de médias ». M. Farrah fait également l’objet de poursuites pour « réception de fonds d’institutions étrangères ou intérieures dans l’intention de commettre des actes qui pourraient porter atteinte à l’ordre public », a indiqué son avocat Kouceila Zerguine sur son compte Facebook, mardi.

Le chercheur conteste l’ensemble de ces accusations. Idem pour son employeur, l’ONG Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC).

Avant son arrestation en février dernier alors qu’il était en visite chez ses parents à Annaba, M. Farrah y travaillait depuis plusieurs mois comme analyste des questions portant sur le trafic humain en Libye. Il a également coordonné un ouvrage collectif publié au début de l’année et intitulé Algérie : l’avenir en jeu, essai sur les perspectives d’un pays en suspens (Koukou éditions). L’essai décrypte entre autres le Hirak, ce mouvement appelant à la démocratisation du pays et devenu la bête noire du pouvoir algérien en place.

Une chape de plomb

Alger multiplie depuis des mois les accusations opportunistes contre les voix critiques du régime et les opposants à la présidence d’Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs Canadiens d’origine algérienne, comme Raouf Farrah, en ont fait les frais depuis 2021, année où les autorités algériennes ont décidé de se faire moins conciliantes face à la « révolution des sourires », qui a vu le jour dans la rue en 2019, et d’imposer une chape de plomb sur ce mouvement appelant à une réforme démocratique du pays d’Afrique du Nord.

« Les avocats de Raouf ont fait un travail exceptionnel pour démontrer son innocence et surtout pour exposer toute la vacuité des accusations portées contre lui, a commenté mercredi la famille du chercheur dans une déclaration adressée au Devoir. À ce point, tout est possible. Le juge pourrait se cantonner dans cette justice servile ou décider la semaine prochaine de mettre fin à ce cauchemar et de rendre Raouf à sa vie de famille. C’est ce que nous espérons. »

Les proches de Raouf Farrah estiment qu’il est la victime collatérale des campagnes d’intimidation menées par le régime contre les militants du Hirak, dont le chercheur, selon sa famille et ses collègues, ne fait d’ailleurs pas partie. Il n’est, disent-ils, rien de plus qu’un expert en relations internationales qui documente les enjeux politiques et sociaux de la région.

M. Farrah a été mis sur le banc des accusés aux côtés de son père, Sebti Farrah, âgé de 67 ans, mais également de Mustapha Bendjama, rédacteur en chef du journal indépendant Le Provincial d’Annaba et contributeur à l’essai dirigé par le chercheur canadien.

M. Bendjama est la cible régulière de la justice algérienne depuis sa participation au mouvement de protestation prodémocratie du Hirak en 2019, dont il a été l’une des voix fortes dans l’est du pays. Le journaliste a été arrêté le 8 février et accusé d’avoir aidé la militante politique franco-algérienne Amira Bouraoui à déjouer une interdiction de quitter l’Algérie, en fuyant par la Tunisie deux jours plus tôt.

Quatre Canadiens emprisonnés

Deux représentants du gouvernement du Canada étaient présents au procès de M. Farrah mardi à Constantine. Selon le ministère des Affaires étrangères du Canada, quatre ressortissants canadiens, ayant demandé le soutien de la mission consulaire à Alger, sont actuellement emprisonnés dans ce pays d’Afrique du Nord.

Les poursuites intentées contre M. Farrah ne sont pas sans rappeler celles portées contre Lazhar Zouaïmia, ce technicien d’Hydro-Québec accusé en février 2022 d’« atteinte à la sécurité et à l’unité nationale » et jeté en prison pendant 40 jours, puis retenu contre son gré en Algérie.

Tout comme le chercheur canadien, M. Zouaïmia était de passage en Algérie pour rendre visite à sa famille quand il a été arrêté. Militant des droits de la personne, particulièrement au sein d’Amnistie internationale, l’homme participait pour sa part régulièrement aux manifestations organisées à Montréal en faveur du mouvement prodémocratie algérien en plus de partager des commentaires en ligne sur le Hirak.

Il a finalement réussi à rentrer au Québec en mai 2022, mais a été condamné par contumace à cinq ans de prison en novembre dernier pour son militantisme prodémocratie pourtant mené uniquement depuis le territoire canadien.

Avec l’Agence France-Presse