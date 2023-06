Le poids de la démesure

Incident du ballon, présumés « postes de police » installés dans la région de Montréal notamment, allégations d’ingérence électorale et d’intimidation de députés… Bien que les échanges entre le Canada et la Chine s’enveniment, ils restent incontournables. Alors, comment faire pour composer avec un géant qui en mène de plus en plus large ? Suite de notre série : le Canada, le Québec et la concurrence de la Chine en Afrique.

La troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique ouvrira à la fin du mois à Changsha, capitale de la province du Hunan. Des représentants de 50 pays africains et de 8 organisations internationales sont déjà inscrits à la rencontre où l’on traitera des douanes, des échanges agricoles et alimentaires, des parcs industriels, d’infrastructures et de formation professionnelle.

Plus de 1000 entreprises et institutions financières ont participé aux deux premières expositions qui ont permis de signer 216 accords de coopération, selon l’agence de presse officielle chinoise.

La Chine est en fait et de loin le premier investisseur sur le continent. Elle y a déversé des centaines de milliards de dollars depuis le début du siècle. En Tanzanie par exemple, dès 2012, le stock d’investissements chinois dépassait le demi-milliard et avait déjà permis la création de plus de 80 000 emplois, selon la Banque mondiale.

Les signes de surchauffe de la coopération sino-africaine se multiplient. La Belt and Road Initiative (le nom maintenant officiel de la nouvelle route de la soie), dotée d’un budget dépassant les mille milliards, englobe 68 pays, dont 44 en Afrique. La tournée africaine annuelle reste une obligation depuis une décennie pour les ministres des Affaires étrangères de Pékin. Le nouveau titulaire, Qin Gang, a poussé la sienne en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin et en Égypte en janvier, moins de deux semaines après sa nomination.

L’Occident réagit. Le G7, dont le Canada fait partie, a annoncé à Hiroshima en mai la poursuite d’un fonds d’infrastructure mondial, le Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), financé en bonne partie par les États-Unis à coups de dizaines de milliards par année. La priorité va aux domaines de la santé, du numérique, de la préparation aux changements climatiques et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Bruxelles a annoncé en même temps son Africa Policy.

Un « petit joueur »

Le Canada et le Québec comptent pour bien peu dans cette lutte entre les gigantesques blocs.

« Le Canada est un petit joueur », observe Mamoudou Gazibo, professeur au Département de sciences politiques de l’Université de Montréal, rare spécialiste québécois des relations sino-africaines. Il rappelle que, depuis les libéraux de Jean Chrétien, Ottawa a en plus décidé de minimiser sa place sur le continent en fermant des ambassades et en ne participant presque plus aux campagnes de maintien de la paix.

Le Canada, qui n’a jamais non plus organisé de sommet avec les leaders africains, n’a plus qu’une vingtaine d’ambassades sur le continent, aussi peu que la Norvège, huit fois moins peuplée. Le gouvernement Trudeau promet d’ici un an un « cadre » (et non une stratégie globale) pour mieux baliser les relations avec les pays africains et tenter de profiter de la zone de libre-échange qui se profile sur le continent. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, était au Kenya en avril pour traiter de la crise au Soudan.

Québec a adopté en décembre 2021 la Stratégie territoriale pour l’Afrique, qui prévoit un investissement d’affaires de 50 millions de dollars sur cinq ans. Des investissements additionnels de 2,2 millions sur cinq ans (entre 2020-2021 et 2024-2025) viennent s’ajouter aux 3 millions investis annuellement dans l’action du Québec en Afrique pour y accroître son positionnement et soutenir la stratégie. Martine Biron, titulaire du ministère des Relations internationales (MRI) du Québec, a visité le Sénégal et la Côte-d’Ivoire en janvier. Le total des échanges commerciaux canado-africains annuels ne dépasse pas dix milliards et est concentré en Afrique du Sud pour le quart d’entre eux.

« Nous suivons évidemment les grandes orientations de la volonté de la Chine d’avoir une influence mondiale, explique par écrit au Devoir Sylvain Leclerc de la direction des communications et des affaires publiques du MRI. [Nous sommes attentifs] à l’évolution du positionnement du Canada à l’égard de la Chine. Nous croyons nécessaire de maintenir un dialogue lucide et une coopération dans des domaines d’intérêt commun avec la Chine, pays incontournable pour l’économie de la région et du monde. »

Confucius et respect

La Chine s’active aussi comme soft power. Elle crée des instituts Confucius, offre des cours de langues africaines dans les universités chinoises, forme des spécialistes des médias. Elle distribue des centaines de bourses à des étudiants africains. Au Sénégal seulement, Pékin a financé la construction du Grand Théâtre national (2011), du Musée des civilisations noires (2018) et investit dans la réfection de 11 stades de soccer régionaux et d’une nouvelle arène de lutte de 20 000 places.

« Dans ma famille, il y a des diplomates, et je peux dire que la Chine fait régulièrement venir des diplomates en Chine pour des séminaires, explique le professeur québécois Gazibo, originaire du Niger. Et quand vous êtes un président africain, vous êtes reçu à Pékin comme si vous étiez le président des États-Unis. Il y a une forme de respect et de déférence. Ils font l’effort de traiter les Africains à égalité. »

Ce qui contraste avec l’immense passif impérialiste des pays occidentaux des temps esclavagistes jusqu’aux luttes de libération du tournant des années 1960 et au-delà par le néocolonialisme. « L’Afrique aussi change, note le professeur. Beaucoup de pays africains peuvent se positionner, faire des choix, ne plus se laisser imposer une conduite. D’une part, la Chine pousse énormément ; d’autre part, les pays africains ne demandent pas mieux que d’obtenir plus d’indépendance par rapport à l’Occident. »

Le Canada ne traîne pas le boulet du colonisateur, tout en étant associé au bloc occidental. Le sondage Africaleads 2021 mené par la société Immar a placé le Canada au second ou au troisième rang des pays ayant la meilleure image dans trois des quatre grandes régions du continent. Sur ce plan symbolique, le Canada bataille avec les États-Unis et l’Allemagne. Le professeur Gazibo rappelle au passage que là-bas, la distinction entre le Québec et le Canada anglais ne tient pas vraiment.

« Je ne sais pas si c’est le bon mot, mais le Canada, sans être une ancienne puissance coloniale, a toujours ce côté donneur de leçons par exemple pour défendre les droits des LGBT, une question très sensible là-bas pour des raisons culturelles et religieuses, ajoute toutefois le politologue. Les Chinois, eux, ne disent pas aux Africains comment se comporter. Ils adoptent une politique de non-interférence qui a ses bons et ses mauvais côtés. Les Africains se sentent plus respectés et quand les droits fondamentaux sont bafoués dans un pays autoritaire, la non-interférence revient à aider les autocrates. »