Le Canada prépare l’évacuation de son ambassade au Soudan

Tout comme les États-Unis, le Canada se prépare à une éventuelle évacuation du personnel de son ambassade au Soudan, a confirmé jeudi au Devoir une source proche du milieu diplomatique canadien, et ce, alors que ce pays de la corne d’Afrique est placé depuis six jours au coeur de tensions meurtrières provoquées par une guerre d’influence entre deux généraux au pouvoir.

La représentation diplomatique canadienne située à Khartoum, la capitale, est fermée depuis le début de la semaine en raison des combats de rue qui ont fait plus de 330 morts principalement parmi les civils et 3200 blessés depuis samedi dernier. Les préparatifs et la mécanique de cette évacuation par le Canada n’ont pas été détaillés.

Jeudi, les États-Unis ont indiqué qu’ils allaient envoyer des troupes américaines supplémentaires « dans la région pour sécuriser et faciliter l’éventuel départ du Soudan du personnel américain de l’ambassade, au cas où les circonstances l’imposeraient », a résumé le Pentagone.

Les Forces armées canadiennes disposent d’une dizaine de militaires déployés depuis 2011 au Soudan du Sud, pays voisin, dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour le maintien de la paix dans la région (MINUSS).

Face-à-face meurtrier

L’ambassade du Canada à Khartoum a uni sa voix cette semaine à celle des représentations diplomatiques des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, pour condamner « sans équivoque et dans les termes les plus forts la poursuite des violences — y compris les attaques dirigées contre des civils, des diplomates et des acteurs humanitaires — entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide », tout en appelant « les parties à mettre fin aux hostilités immédiatement et sans condition préalable ».

Les deux généraux sont entrés dans un face-à-face meurtrier après l’échec des discussions sur la transition du pays vers un régime politique civil, plutôt que militaire. L’ombre de la Russie plane au-dessus de cette crise, le Kremlin défendant des intérêts économiques et géostratégiques dans la région.

Depuis mardi, deux tentatives de discussion entre les belligérants visant à obtenir un cessez-le-feu de 24 heures se sont soldées par des échecs. Et la perspective demeure toujours incertaine, malgré un nouvel appel à une trêve « d’au moins trois jours » à l’approche de l’Aïd-El-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, lancé jeudi par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres dans la foulée d’une réunion en ligne tenue avec les responsables de l’Union africaine, de la Ligue arabe et d’autres organisations régionales.

Jeudi, dans sa première déclaration publique depuis le déclenchement des combats, le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée qui dirige le pays, a rejeté toute idée de « discussion politique » avec son opposant Mohamed Hamdane Daglo, dit “Hemedti”, à la tête du groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) à qui il a demandé de cesser « de vouloir contrôler le pays », sans quoi il serait « écrasé militairement ».

Transition chaotique

La situation chaotique qui prévaut au Soudan a entraîné la fermeture et le dysfonctionnement de 70 % des 74 hôpitaux de Khartoum et des zones touchées par les combats », selon les responsables de ces établissements de santé qui parlent de l’absence de médicament pour opérer ou de combattants ayant pris le contrôle des lieux en chassant médecins et blessés.

Dans la capitale, « des enfants sont à l’abri dans des écoles et des garderies tandis que les combats font rage autour d’eux et des hôpitaux pour enfant ont été forcés d’évacuer, les frappes aériennes se rapprochant », selon l’Unicef.

Mais les conditions de vie restent difficiles et dangereuses pour les organisations humanitaires et les diplomates sur place. Au début des combats, trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués au Darfour. Lundi, l’ambassadeur de l’Union européenne au Soudan, l’Irlandais Aidan O’Hara, a été « agressé » dans sa résidence privée, a dénoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, alors qu’un convoi diplomatique américain a été la cible de tir, la même journée.

Entre 10 000 à 20 000 personnes ont fui les combats en cours au Soudan, depuis le début de cette crise politique, et ce pour trouver refuge au Tchad voisin, selon des représentants du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) présents à la frontière.

Le Soudan vit une transition délicate depuis la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019 sous la pression de la rue et de l’armée et qui devait aboutir à la tenue d’élections libres. En octobre 2021, le général Abdel Fattah al-Burhane s’est octroyé le pouvoir à la faveur d’un coup d’État, qui continue de fragiliser le climat politique et social soudanais.

Avec l’Agence France-Presse