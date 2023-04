L’ombre de Moscou plane au-dessus de la crise au Soudan

Les tensions violentes entre les généraux au pouvoir au Soudan, qui se sont poursuivies mardi pour une quatrième journée de suite, ne sont pas étrangères à la présence dans ce pays africain du groupe paramilitaire russe Wagner qui, depuis 2017, cherche à imposer l’influence de la Russie dans cette région. Une stratégie disruptive qui vient d’enflammer le Soudan, le plaçant désormais au bord d’une guerre civile dont le Kremlin va certainement chercher à tirer profit.

L’échec des discussions pour une transition vers un gouvernement civil au Soudan a mis le feu aux poudres entre l’armée, sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhane, qui dirige le pays depuis le putsch de 2021, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti ». Depuis samedi, les deux hommes restent campés sur des positions irréconciliables, l’armée dénonçant « un coup d’État » piloté par des « rebelles soutenus par l’étranger » alors que les FSR se posent en défenseur de la « liberté, de la justice et de la démocratie ».

La position de Hemedti dans le conflit en cours est forcément plus que douteuse, lui qui profite dans le contexte politique soudanais de l’aide la plus directe et la plus intéressée de la part de l’État totalitaire russe, et ce, par l’entremise du groupe Wagner. L’organisation paramilitaire sous le contrôle d’un proche de Vladimir Poutine, Evgueni Prigojine, est accusée à répétition de crimes de guerre en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre d’invasion lancée par Moscou contre l’ex-république soviétique.

Prigojine défend ses intérêts — et ceux du Kremlin — depuis 2017 au Soudan, année où il a commencé à offrir un entraînement de haut niveau aux officiers et aux militaires des Forces de soutien rapide de Hemedti, mais aussi du renseignement militaire et des ressources afin de mener des campagnes de désinformation en ligne dans ce pays au climat politique instable depuis la chute du dictateur Omar el-Béchir, en 2019.

En échange, le groupe Wagner a obtenu le contrôle de plusieurs mines d’or au Darfour par l’entremise de sociétés-écrans. La région et son or sont sous le contrôle des FSR. Le stratagème a contribué à l’enrichissement personnel d’Evgueni Prigojine, mais profite aussi à Moscou depuis le déclenchement de sa guerre en Ukraine et, surtout, l’apparition des sanctions internationales imposées par les Occidentaux contre le régime de Poutine.

C’est que cet or soudanais est utilisé depuis plus d’un an pour financer l’invasion russe en Ukraine et soutenir l’économie russe, a révélé en juillet dernier une enquête de CNN qui a mis en lumière l’existence de 16 vols clandestins au départ de Khartoum et d’autres villes du Soudan, orchestrés par le groupe Wagner, pour faire sortir illégalement cet or du pays africain en direction de la Russie. Les documents officiels évoquaient des exportations de biscuits, un produit rarement exporté par ce pays de la corne africaine en Russie.

Le 23 février 2022, le jour même où Moscou a lancé son attaque manquée contre Kiev, Hemedti, lui, était à la tête d’une délégation soudanaise envoyée au Kremlin pour « faire avancer les relations » entre le Soudan et la Russie. Des relations qui vont au-delà de la prise de contrôle et de l’exploitation de ressources naturelles africaines par le Kremlin…

En 2018, les deux pays ont en effet signé un accord pour la construction d’une raffinerie de pétrole par une compagnie russe à Port-Soudan, sur la mer Rouge. L’installation, dont la capacité prévue est de 200 000 barils par jour, vise à sécuriser les activités d’extradition de la Russie dans cette région. Cette zone portuaire est également convoitée par Moscou pour l’installation d’une base navale militaire, la première en Afrique pour le Kremlin depuis la chute de l’URSS. Moscou y voit une position stratégique qui va renforcer son influence dans la région, aux dépens de la France ou des États-Unis. Entre autres.

En février dernier, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a d’ailleurs ratifié l’accord en vue de la construction de cette base lors d’une visite à Khartoum. Il y a rencontré tant le président autoproclamé du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhane, que le vice-président, Hemedti, aujourd’hui tous deux au coeur d’une guerre d’influence à l’issue toujours incertaine, quatre jours après son déclenchement.

Mardi, même si les deux parties ont convenu d’un cessez-le-feu de 24 heures, dans la foulée d’une conversation téléphonique avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, le bruit des tirs se faisait toujours entendre dans la capitale en fin de journée, ont rapporté des témoins cités par l’agence de presse Reuters.

C’est qu’au Soudan, depuis samedi dernier, les seules certitudes semblent surtout venir de Moscou, qui donne l’impression d’y creuser les mêmes sillons qu’en Libye, en Syrie ou encore en Centrafrique, et ce, en attisant les perturbations dans des climats politiques instables pour y favoriser une prédation, autant des ressources naturelles que des positions stratégiques occupées jusque-là par d’autres.