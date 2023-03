En photos | Un lac, trois pays, 50 millions de personnes

Le lac Victoria, le plus grand lac d’Afrique et le deuxième bassin d’eau douce au monde, est victime de la pollution, de la surpêche et des températures anormales qui l’asphyxient. Une population de 50 millions de personnes réparties sur trois pays, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, en dépend pourtant. La Banque mondiale estime en outre que des dizaines de millions de personnes devront se déplacer d’ici 2050 à cause des changements climatiques, ce qui va augmenter le nombre de résidents qui dépendront du lac, et pourrait contribuer à sa détérioration.

1 Tous les jours, les pêcheurs embarquent sur des barques à voile ou à moteur alors que le soleil est à peine levé, et vont tendre leurs filets. C’est le cas du jeune pêcheur Edwin Ochieng Odhiambo et de son collègue. « Nous sommes comme une confrérie », lance-t-il, un sourire en coin. Il a commencé à travailler très jeune, en nettoyant les bateaux, pour aider ses parents à payer pour l’école. « Quand j’étais petit, l’eau n’était pas comme ça, elle était plus claire », dit-il. Il a de la difficulté à pêcher assez de poissons pour subvenir à ses besoins. Adrienne Surprenant MYOP

2 Comme tous les matins entre 8 h et 10 h, Steve vend sur la rive de la plage Dunga les poissons pêchés durant la nuit par son employé, Wycliffe Otieno. En 2001, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda se sont engagés pour que le lac devienne une zone économique de croissance pérenne. La pêche assure la survie de cinq millions de personnes et représente 95% des ressources en poissons des entreprises de pêche nationales au Kenya. Adrienne Surprenant MYOP

3 Un jeune homme guide ses vaches entre les champs de canne à sucre qui bordent la rivière Kibos, qui se jette dans le lac Victoria. Adrienne Surprenant MYOP

4 Emaculate Aching, mère de quatre enfants, lave des vêtements dans la rivière Kibos devant l’usine de Kibos Sugar and Allied Industries. L’usine de fabrication de sucre est accusée par les résidents de déverser des déchets toxiques dans le cours d’eau qui se jette dans le lac Victoria. Le problème est étendu : la rivière Kisat, la rivière Saka, la rivière Wigwa, la rivière Migori, la rivière Nzoia et la rivière Nyando sont elles aussi contaminées. Ces cours d’eau charrient la pollution d’autres comtés beaucoup plus loin. Certaines rivières traversent aussi des plantations de thé et des rizières, qui utilisent de nombreux produits chimiques. Adrienne Surprenant MYOP

5 Christopher Owiro, 47 ans, s’apprête à se laver dans la rivière Kibos, même si l’eau irrite sa peau. Faire installer l’eau courante chez lui et la payer tous les mois coûterait trop cher pour l’homme, qui a peu de moyens. Il achète donc des bidons d’eau de 20 litres pour boire et cuisiner. Mais il se lave dans la rivière, même si elle est contaminée. Adrienne Surprenant MYOP

6 Chaque année, le lac Victoria attire de nombreux touristes qui s’y baladent en bateau ou mangent du poisson dans les nombreux restaurants établis sur ses rives. Un studio photo est installé pour les visiteurs à la plage Dunga, sur la rive kényane. Adrienne Surprenant MYOP

7 L’eau du lac Victoria est utilisée notamment pour l’irrigation des terres. Le club de golf de Kisumu, collé sur le bassin, arrose ses pelouses pour les garder vertes. Adrienne Surprenant MYOP

8 L’eau du lac sert aussi à la consommation humaine. La Kisumu Water and Sanitation Company est l’un des sites qui traitent l’eau pour la rendre potable et l’envoyer dans les robinets de la population de Kisumu. Mais des scientifiques rapportent que le niveau élevé de pollution dans le lac rend la filtration de l’eau plus complexe, et très coûteuse. Adrienne Surprenant MYOP

9 De nombreuses communautés qui vivent sur les berges du lac dépendent de l’eau pour leurs tâches de tous les jours. Comme cette femme, qui lave un bac à la plage Dunga. La mauvaise qualité de l’eau a un impact sur la santé des populations locales. Adrianne Surprenant MYOP

10 La rivière Wigwa, qui traverse Kisumu avant de se déverser dans le lac, est couverte de jacinthes d’eau, et ses rives sont parsemées de déchets. Adrienne Surprenant MYOP

11 Des pêcheurs quittent la rive de la plage Dunga du lac Victoria, au Kenya. Les conflits se sont exacerbés à cause du manque de poissons sauvages dans le lac. Certains se font voler leurs prises une fois qu’ils ne sont plus à proximité de leurs filets jetés à l’eau. Adrienne Surprenant MYOP

12 Lawrence pêche pour se nourrir dans la rivière Wigwa, qui traverse la ville avant de se déverser dans le lac. Mais des eaux usées non traitées trouvent régulièrement leur chemin jusque dans le cours d’eau. Comme l’automne dernier, lorsqu’il y a eu rupture d’une canalisation d’égout appartenant à la Kisumu Water and Sanitation Company, les eaux usées se sont déversées dans le lac pendant plus d’une semaine. Plusieurs craignent que les poissons soient contaminés. Adrienne Surprenant MYOP

13 Deux religieuses discutent au coucher de soleil à Hippo Point, lieu de détente et de restauration à Kisumu. Adrienne Surprenant MYOP