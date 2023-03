À Busia au Kenya, le combat contre le VIH

Hellen, 35 ans, est assise sur le lit de la chambre minimaliste sans fenêtre qu’elle loue à la journée dans un petit hôtel de Busia, une petite ville frontalière du Kenya traversée quotidiennement par les camionneurs qui se rendent en Ouganda. Ses effets personnels sont entassés pêle-mêle sur une chaise de plastique bleue à côté de la porte. La musique de la salle d’à côté, où quelques hommes prennent un verre, résonne jusque dans le couloir. Les clients sont rares cette nuit-là et la travailleuse du sexe, qui est atteinte du VIH, est disposée à raconter son histoire.

« J’ai commencé à voir régulièrement un client et je n’étais pas au courant qu’il était séropositif, explique-t-elle. Il a enlevé son condom pendant l’acte. C’est arrivé trois fois. » Une collègue l’a ensuite prévenue que l’homme était atteint du VIH. Sous le choc, inquiète, elle s’est empressée d’acheter une bouteille de coca-cola : elle avait entendu une rumeur selon laquelle cela la « nettoierait » de toute infection. Elle a reçu un résultat de test positif au VIH peu de temps après.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Hellen a ensuite commencé un traitement antirétroviral (ARV) qu’elle a suivi de façon intermittente, et qu’elle a finalement cessé à cause des effets négatifs physiques qu’elle ressentait. Elle poursuit malgré tout ses activités, tout en étant très transparente avec les clients qui, d’aventure, ne voudraient pas se protéger. « Je suis une mère célibataire et j’ai trois filles, se justifie-t-elle. Je n’arriverai pas à faire assez d’argent si je laisse tomber ça. Je dois payer la nourriture, le loyer et les frais d’études. »

Le Kenya est actif pour faire en sorte que le VIH ne soit plus une menace à la santé publique d’ici 2030. Mais dans son dernier rapport annuel 2022, le National Syndemic Diseases Control Council (NSDCC) révélait que les infections, qui étaient en baisse constante depuis des années, ont connu un bond de 7,3 % en 2021.

Il n’existe pas de loi sanctionnant la vente de services sexuels au Kenya. Le commerce du sexe est très actif à Busia, et les camionneurs constituent une bonne partie de la clientèle. Mais les travailleuses du sexe sont une « population clé » particulièrement atteinte par le VIH, avec une prévalence de 29,3 % à l’échelle nationale.

Dans la rue principale, lors de notre passage cette soirée-là, une file de camions-citernes remplis de pétrole s’étire sur près d’un kilomètre. Les chauffeurs attendent de passer aux douanes et la ligne avance au compte-goutte. Dans le petit hôtel où Hellen a établi ses quartiers, une dizaine d’autres prostituées, dans la jeune vingtaine à la fin de la trentaine, louent elles aussi des chambres. Négocier le condom peut être compliqué.

« C’est un problème, certains l’enlèvent pendant l’acte, lance Lilian, 38 ans. Parfois, les clients payent et nous amènent à l’extérieur de notre place. Nous nous retrouvons sur leur territoire. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. »

Les femmes sont installées sur la terrasse extérieure à l’arrière. Plusieurs se sont accoudées à une table de billard, le temps de nous parler. Elles sont chaleureuses et tactiles, avec le regard rude et perspicace, et lancent de temps à autre des répliques teintées d’humour.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

« Certains prétendent être allergiques au condom, assure Susan*. Mais quand ça arrive, je coupe court et je renvoie le client. » Certaines des nouvelles infections viennent toutefois des clients réguliers, précise Christina Ayako, une éducatrice auprès de ses pairs pour l’organisme Survivor, fondé par des travailleurs du sexe de la région et qui travaille d’arrache-pied pour faire de la prévention sur les maladies transmissibles sexuellement.

« Les réguliers aident à soutenir les enfants des filles ou à payer leur loyer. C’est comme un mariage et leur mari, alors ils ne vont pas utiliser de protection. Mais on ne sait pas ce qu’ils font entre-temps », dit-elle. Des filles peuvent également être trop intoxiquées pour penser à mettre le condom avec leurs clients.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Bond des infections chez les jeunes

Ce sont toutefois les plus jeunes qui alimentent la hausse dans le pays : 52 % des 34 540 nouvelles infections recensées par les autorités en 2021 touchent les personnes âgées de 15 à 29 ans.

À Busia, les travailleuses du sexe parlent avec une certaine exaspération des adolescentes d’âge mineur. « Elles se cachent dans les buissons ou vont dans les camions, et ne se comprennent pas elles-mêmes, laisse tomber Monica*. Elles ne savent pas comment négocier l’utilisation du condom et les clients profitent d’elles. Parfois, le client sait qu’il a le VIH et les filles manquent d’informations à ce sujet. »

Certaines se prostituent après s’être rebellées contre leur famille et avoir abandonné l’école, ou par attrait pour ces activités. Mais d’autres veulent faire de l’argent pour soutenir leurs proches dans un contexte où la situation économique est plus difficile et la pauvreté, bien présente.

L’organisme Survivor s’active depuis peu pour sensibiliser ces jeunes filles. « Les chiffres sont alarmants, lance la directrice, Caroline Kemunto. C’est compliqué pour nous de les joindre à cause de la loi, nous avons peur d’être accusés de recruter des mineures pour faire du travail du sexe. » L’organisme planifie donc les approcher avec des jeunes de leur âge.

Dans leurs bureaux, une carte est marquée des dizaines de « points chauds » dans la région, là où les sollicitations de clients se concentrent. « Ça nous permet de savoir où aller pour offrir nos services », explique Caroline Kemunto.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Problème de tests et de condoms

Survivor gère également une clinique. On y offre des traitements ARV pour les personnes positives, ainsi que de la prophylaxie post-exposition sexuelle (PPE) et de la prophylaxie pré-exposition (PrEP). Ce comprimé, très utilisé dans la région et essentiel dans le combat contre la transmission, réduit le risque d’infection pour les personnes potentiellement exposées. Bon nombre de travailleuses du sexe prennent de la PrEP de façon continue à coups de flacons de 30 pilules. Mais certaines n’aiment pas les effets du médicament et l’approvisionnement reste un défi.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

L’organisme, comme d’autres cliniques avec qui nous avons discuté, manque toutefois de tests pour détecter le VIH. « Ce matin j’avais un patient et je n’ai pas été capable de le tester, c’est dangereux pour la communauté, rapporte Kennedy Kekedi, infirmier gestionnaire de la clinique privée PESI. C’est un problème à l’échelle nationale. »

Les condoms sont également en quantité limitée depuis quelque temps, et les coûts sont élevés en magasin. « Nous avons reçu cinq boîtes de condoms il y a trois mois, c’est un problème majeur, lance Paul Otieno, agent de santé communautaire chez Survivor. Et le lubrifiant, n’en parlons pas. »

Il ajoute que ce n’est pas facile pour les jeunes d’avoir accès aux condoms. « Il y a un stigma, explique-t-il. C’est une petite ville et les gens se connaissent. Ils ont peur de se faire montre du doigt parce que les gens présument que si tu achètes des condoms, tu es prostitué. »

* Prénoms d’emprunt

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.