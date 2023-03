Les parcs nationaux du Kenya se dessèchent

Le parc national de Marsabit est planté comme une oasis au milieu des terres arides et jaunâtres du nord du Kenya. Le lieu est un refuge pour la végétation luxuriante et humide, où se côtoient éléphants, buffles, babouins, antilopes, oiseaux et zèbres de Grévy. Mais la réserve se dessèche et perd de plus en plus de son lustre, en plus d’être le théâtre de conflits grandissants.

Les autorités de l’agence gouvernementale de préservation Kenya Wildlife Service (KWS) nous ont interdit l’accès au parc, mais Le Devoir a pu constater l’état des lieux en se procurant des billets réservés aux touristes. Le joyau de la réserve, le lac Paradise, une attraction du nord du pays, a vu ses berges rétrécir de quelques dizaines de mètres, raconte le guide qui nous accompagne. Lors de notre passage, quelques buffles, maigres et avec les os visibles sous la peau, marchaient lentement vers le point d’eau dans la brume épaisse du matin, sous le regard de hyènes assises un peu plus loin.

Le faible niveau de précipitation depuis trois ans dans la région fait mal. Notre guide explique que les herbivores peinent à se nourrir, car l’herbe, qui était auparavant bien haute à côté des lacs, au point où les babouins n’étaient plus visibles, est maintenant au ras du sol. Le sol de la forêt environnante est, quant à lui, sablonneux, une situation anormale.

Plus loin dans le parc, la rivière qui alimentait la ville de Marsabit est desséchée. À côté de ce cours d’eau qui n’existe plus, les puits faits sur mesure pour que les animaux puissent s’abreuver sont à sec et, dans le meilleur des cas, le fond contient quelques dizaines de centimètres d’eau stagnante et trouble. « Ici, c’est mort, maintenant, glisse le guide. La sécheresse a tout tué. » Ses clients se font aussi plus rares, le nombre de touristes ayant chuté.

La sécheresse sans précédent qui frappe le pays a un impact sur la faune sauvage. Dans un rapport publié l’automne dernier par le Wildlife Research Training Institute (WRTI), il est fait état de 205 éléphants morts dans les réserves et parcs nationaux du pays entre février et octobre 2022. Au total, 512 gnous, 381 zèbres communs, 49 zèbres de Grévy — une espèce menacée — et 51 buffles se seraient également éteints, ainsi que plusieurs girafes.

Des efforts sont faits au parc national de Marsabit pour nourrir et donner à boire aux éléphants, aux zèbres de Grévy et aux buffles, explique au Devoir Barako Golicha, qui dirige la communauté de conservation Jaldesa aux abords de la réserve. Mais à l’extérieur du parc, la pression se fait davantage sentir.

Les conflits entre animaux sauvages et résidents se sont exacerbés, des éléphants détruisant notamment des fermes aux alentours. « Les éléphants cherchent de l’eau et détruisent des réservoirs d’eau », rapporte Barako Golicha. Un éleveur d’une communauté située beaucoup plus loin à l’ouest et à la recherche de pâturage a également été piétiné à mort par un éléphant en novembre dernier, alors qu’il promenait ses dromadaires dans la zone protégée du parc.

Conflits entre clans en hausse

À quelques pas de l’entrée de la réserve, le propriétaire de l’hôtel et restaurant Paradise Inn se désole. Les affaires ne vont plus très bien depuis quelques années. Plusieurs de ses clients de la région n’ont plus les moyens de venir. Les touristes de l’extérieur ont quant à eux déserté le parc à cause de la mauvaise publicité causée par la sécheresse et du nombre d’animaux qui ont fui ou qui sont morts.

« Les gens ne peuvent presque rien voir quand ils visitent », lance Adam Mohamed. Il se bat avec énergie pour que son entreprise ne mette pas la clé sous la porte. « C’est notre restaurant qui nous fait survivre, pour l’instant », dit-il.

Les violences intercommunautaires font également fuir les visiteurs. Les conflits entre clans d’éleveurs pastoraux Borana, Rendille et Gabra sont monnaie courante, implantés dans leur culture et ils remontent à loin. Mais la sécheresse les a exacerbés. Les communautés vont dans le parc national pour trouver de l’herbe et de quoi boire pour leurs animaux, et elles se battent entre elles pour accéder aux parcelles restantes. Et ceux dont les animaux sont morts de faim organisent fréquemment des raids contre d’autres éleveurs pour leur voler leurs vaches et leurs dromadaires.

« Les forêts sont devenues un sanctuaire pour les voleurs et les bousculades entre éleveurs de vaches, souligne Adam Mohamed, qui est en contact étroit avec les forces policières. Les gens ne se sentent pas en sécurité, et c’est difficile pour eux de venir ici, ils sont terrifiés. Certains se tirent parfois dessus avec des fusils. »

Guyo Duba Gindole, 48 ans, qui vit dans un village en bordure du parc national de Marsabit, confirme. « Quelqu’un peut surveiller les animaux dans un endroit plus reculé, et certains peuvent venir, le tuer et voler ses animaux », raconte-t-il.

La fréquence des attaques a incité le gouvernement à saisir les armes des éleveurs pastoraux. Une situation qui déplaît aux résidents du village, qui estiment ne plus être en mesure de se protéger lorsqu’ils promènent leurs troupeaux. « Il y a deux jours, il y a eu un incident. Un homme du village d’à côté a été sérieusement battu et il est revenu nu. Ils ont volé ses vêtements et ses animaux », rapporte Yattani Bagaja, 58 ans.

La sécheresse et les vols ont été dévastateurs pour le village, dont les troupeaux des maisonnées comptent maintenant moins de 10 têtes de bétail, alors que les troupeaux comptaient auparavant à 40, 50 ou 70 bêtes. Les éleveurs cherchent souvent sans succès de l’herbe, et les troupeaux de vaches maigres sont une vision courante. Les éleveurs pratiquent également l’agriculture, mais la terre est maintenant trop sèche.

Même si ses vaches ne broutent que des branches mortes et des buissons desséchés, Abdub Waqo, éleveur de 35 ans, a décidé de les amener dans les limites du parc national de Marsabit. « Elles n’ont rien à manger, mais c’est mieux que de les garder à la maison, laisse-t-il tomber. C’est une forêt, alors même si c’est sec, c’est mieux que les autres endroits. »

Tous dans la région attendent anxieusement que le ciel se vide enfin de ses eaux à la prochaine saison des pluies, qui débutera ce printemps. Mais les prévisions du département de météorologie du Kenya ne sont pas bonnes. « La pluie ici veut dire la vie, mais aussi la mort », laisse tomber Adam Mohamed, le propriétaire de Paradise Inn.

