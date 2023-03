6 Shake Guyo, 72 ans, Malabot | Les éleveurs pastoraux sont nomades, mais fuir la sécheresse en se déplaçant vers des contrées plus vertes n’est pas simple. Shake Guyo explique que sa communauté à Malabot « n’a plus la force de migrer ailleurs » et qu’ils sont maintenant pris sur place de façon permanente. Ils ont besoin de dromadaires pour transporter leurs huttes une fois qu’elles sont démontées et leurs possessions. Il y a également des conflits qui éclatent entre les communautés, qui se battent pour avoir accès aux pâturages. Et, à bon nombre d’endroits, la présence des bêtes ne laisse pas le temps à la végétation de récupérer, ce qui entraîne une dégradation des plantes et du sol. Adrienne Surprenant / MYOP