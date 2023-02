Quand la guerre en Ukraine crée des conséquences au Sud

La petite rizière d’Agastin Kangi, à Mwea, au nord de Nairobi au Kenya, est à près de 8500 kilomètres de voiture de Kiev, en roulant en ligne droite. Un fossé sépare les deux endroits. La guerre a pourtant un impact profond sur le fermier d’ici, comme sur plusieurs autres personnes à travers le monde.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

C’est sur le portefeuille que ça fait mal : un sac d’engrais DAP se vend maintenant près de 6500 shillings, a constaté Le Devoir. Le même sac coûtait 2600 shillings en 2019, nous montre, données à l’appui, Evalyne Nyawira, fille d’une propriétaire de trois magasins locaux.

« Pour les gens ici, c’est énormément d’argent, c’est une grosse différence. Plusieurs ne peuvent pas se le permettre », laisse tomber la femme de 27 ans. Le flux continu de clients s’est tari, plusieurs pratiquant moins l’agriculture. L’arrière du magasin est presque vide, alors que les sacs s’empilaient l’un sur l’autre il y a quelques années. En conséquence, l’un des magasins de sa mère fermera bientôt ses portes.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

Le gouvernement kenyan a mis en place, l’automne dernier, une subvention d’urgence, qui a été renouvelée, pour maintenir le prix du sac à 3500 shillings. Cela pourra en théorie bénéficier à cinq millions de fermiers au début de l’année, en vue de la prochaine récolte en juillet.

« C’est la première fois que j’ai besoin de l’aide du gouvernement », commente Agastin Kangi, qui est fermier depuis une quinzaine d’années et qui se montre satisfait de la mesure.

Mais cette subvention est loin de tout régler, des problèmes d’accès étant rapportés un peu partout au pays. Un sondage mené en novembre par la Banque centrale du Kenya (CBK) révèle que seulement 20 % des fermes ont eu accès à l’engrais subventionné.

« Il y a de longues files, et les points de distribution sont loin de chez moi. Cela me fait perdre des jours de travail, et le transport est coûteux », témoigne Salesio Michen, dans la soixantaine. Alors qu’il cultivait des tomates, du maïs, des fèves et du riz sur cinq acres de terre, il a diminué sa production à un acre. « Plusieurs fermiers que je connais déposent leurs outils », illustre-t-il.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

L’augmentation des prix se fait sentir un peu partout dans la région. Kennedy Kibet Kirui, qui possède une machine pour faire des ballots de paille de riz sur commandes de clients, montre du doigt un lopin de terre laissé à l’abandon. Son propriétaire a décidé de ne pas le cultiver parce que c’était trop coûteux. L’année dernière, il rapporte que les affaires étaient encore plus au ralenti. « Il n’y avait pas de travail », laisse-t-il tomber.

Les engrais sont fondamentaux pour avoir un bon rendement sur les terres, et la situation pose des questions sur la capacité du pays à produire suffisamment pour nourrir sa population.

Les pays africains dépendants

Les difficultés d’approvisionnement et les prix élevés font en sorte que l’utilisation de l’engrais a diminué de 20 % en 2022 sur le continent africain, explique Charlotte Hebebrand, directrice des communications et affaires publiques du groupe de recherche International Food Policy Research Institute (IFPRI) et ancienne dirigeante de la International Fertilizer Association (IFA).

Le Kenya, comme d’autres pays africains, dépend fortement des importations d’engrais en provenance notamment de la Russie et de la Chine, qui a imposé des restrictions sur ses exportations l’année dernière. La guerre en Ukraine a entraîné des sanctions de l’Occident envers la Russie, un exportateur majeur de potasse, de phosphate, d’ammoniac et d’urée, à la base des engrais. À cela s’ajoutent des sanctions qui ciblent les entreprises de la Biélorussie impliquées dans la production et le commerce de la potasse.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

Et même s’il existe une certaine production régionale, cela ne suffit pas, renchérit Charlotte Hebebrand. « Quand il y a une pénurie d’engrais au niveau mondial, cela a un impact particulièrement sur ces pays, dit-elle. Le marché africain est plus petit comparativement à l’Inde, la Chine, le Brésil ou les États-Unis. Donc quand l’offre mondiale est limitée, les plus gros marchés reçoivent les produits en priorité, et les marchés plus petits deviennent moins intéressants. »

La guerre en Ukraine est venue alimenter une situation déjà difficile, la hausse du prix de l’engrais ayant débuté lors de la pandémie. Depuis mai 2020, les prix ont augmenté de 230 % à l’échelle mondiale, a calculé la chercheuse avec un collègue.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

L’engrais biologique localprend son envol

La hausse du prix de l’engrais favorise toutefois des initiatives locales plus écologiques au Kenya. « La guerre en Ukraine a vraiment eu un impact », lance Samual Rigu, cofondateur de Safi Organics Limited, qui produit de l’engrais organique à Mwea.

Il comptait 6000 clients à pareille date en 2022. Aujourd’hui, les fermiers de la région qui achètent son engrais sont près de 10 000, attirés par ses prix plus bas. Comme David Irungu, qui se montre satisfait de payer son sac près de 2400 shillings.

« Notre production est locale, et le prix reste le même pour les fermiers, qui sont autrement victimes des fluctuations causées par, par exemple, la guerre », explique Samual Rigu.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

L’entreprise fait affaire avec des jeunes des communautés locales environnantes. Ceux-ci sont formés pour faire du biochar, une forme de charbon végétal fabriqué à partir des résidus agricoles en provenance des fermes des alentours, et qui fait également office de puits de carbone. La poudre noire est ensuite achetée par Safi Organics Limited, qui en fait de l’engrais en bonne et due forme.

« L’impact à long terme avec les engrais non organiques est que cela génère une acidification des sols », soutient Samual Rigu. Les sols de la région sont déjà très acidifiés, ce qui rend l’agriculture plus difficile. « L’avantage de notre engrais, c’est qu’il revitalise le sol et inverse l’acidification, rendant le sol plus fertile, dit-il. Cela augmente la productivité de 30 % pour les fermiers. » L’eau d’irrigation nécessaire à la culture est également réduite de 15 %. Il ajoute que limiter l’utilisation des engrais traditionnels permet de réduire l’émission de gaz à effet de serre.

Photo: ADRIENNE SURPRENANT / MYOP

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.