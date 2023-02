Étudier la faim au ventre

À cause de la sécheresse qui sévit au Kenya, des élèves ont faim et plusieurs ne vont plus à l’école. Deuxième d’une série de reportages.

La cour extérieure de l’école pour filles Helmer Memorial, à North Horr, dans le nord du Kenya, est figée sous le soleil. Soudain, une clameur se met en mouvement. Une marée de jeunes filles en uniforme envahit le sable : c’est l’heure du repas du midi. Celles qui sont pensionnaires se pressent dans une ligne devant un grand chaudron pour recevoir un bol de fèves mélangées avec du maïs. Mais, pour bon nombre de celles qui rentrent à la maison le temps de la pause dîner, l’eau sera leur seul repas.

Les filles se posent à l’ombre, et certaines partagent leur plat avec des amies qui n’ont rien à manger. Arbe Jarso, 16 ans, se dirige un peu plus loin avec d’autres camarades de classe pour remplir d’eau son petit bidon en plastique jaune. Elle parcourra ensuite avec une voisine les quelques kilomètres qui la séparent de sa hutte.

« Je n’ai pas cuisiné parce qu’il n’y a pas de nourriture. Elles vont retourner à l’école sans manger », raconte sa grand-mère, Kame Jarso, au Devoir. Certains jours, elles ne mangent pas du tout, même le soir.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Il y a de cela plusieurs années, la petite communauté a démonté et transporté sur des dizaines de kilomètres ses maisons faites de bois, de tissu et de paille pour les installer aux abords de North Horr, dans le comté de Marsabit. Arbe a tardivement commencésa première année du primaire à l’école Helmer Memorial à cause du mode de vie nomade de sa famille. Elle est maintenant au niveau 8, mais son parcours est soudainement plus incertain.

« C’est dur de se concentrer. À cause de la faim, c’est difficile de garder la concentration », glisse la jeune fille.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

L’école de près de 450 élèves accueille des jeunes de niveau primaire et du premier cycle du secondaire presque uniquement en provenance de familles d’éleveurs pastoraux. La sécheresse extrême qui sévit au Kenya décime leurs troupeaux, qui sont leur seule source de revenus, et bon nombre n’ont plus les moyens de manger à leur faim.

Le matin, les élèves sont plus concentrées et répondent d’une même voix aux questions de leur enseignante. Elles n’ont toutefois pas déjeuné. L’après-midi, il devient presque impossible de leur inculquer la matière.

« Elles n’ont pas d’énergie, plusieurs ont le regard dans le vide, rapporte Habiba Boru, 40 ans, qui enseigne en deuxième année du primaire. Elles sont souvent absentes l’après-midi, prétendant qu’elles sont malades. Mais, en fait, c’est qu’elles ont faim et sont trop faibles pour revenir. »

À cause des absences et du manque d’attention, les résultats aux examens en pâtissent. « Ça a un impact sérieux sur leurs performances scolaires,elles ont sérieusement diminué, confirme le directeur de l’école Helmer Memorial, Steven Ali Elema. C’est difficile de garder l’attention d’un enfant qui sommeille en classe parce qu’il a faim. »

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Pas assez d’argent pour aller à l’école

« Mes notes ont baissé, rapporte Gumato Marko, 15 ans, qui vit avec sa tante. C’est difficile d’étudier et de se concentrer. » Elle n’a pas l’habitude d’étudier le ventre vide. « Avant, nous avions deux ou trois repas par jour », dit-elle. Celle qui n’a jamais vécu avec ses parents rêve de devenir docteure. D’abord pour aider sa famille, et ensuite pour « étendre sa gentillesse au reste du monde ».

Pour sa tante, qui n’est pas allée à l’école lorsqu’elle était plus jeune, il est primordial que la jeune fille puisse réussir. « Ma famille n’a jamais cru à l’importance de l’école, dit-elle. Mais ça a changé. »

Nous lui parlons au petit matin, alors que sa nièce s’apprête à marcher vers l’école sans avoir avalé quoi que ce soit. Son fils, qui est inscrit au niveau secondaire, reste quant à lui assis sur une couverture posée sur le sable, à l’extérieur de leur maison en terre cuite. Il ne porte pas d’uniforme.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

« Le gouvernement peut financer ses frais de scolarité, mais je n’ai pas l’argent pour l’uniforme et le matériel scolaire, affirme sa mère. J’ai déjà assez demandé à mes voisins, je ne veux pas le faire encore. » Elle tente parfois de convaincre l’enseignant de prendre son fils en classe, même s’il n’a qu’un vieil uniforme du niveau primaire.

En date du 15 février, le ministre de l’Éducation kenyan, Ezekiel Machogu, rapportait dans les médias que 200 000 élèves au premier cycle du secondaire ne se sont pas présentés à l’école depuis la rentrée scolaire.

L’uniforme est obligatoire dans les écoles du pays, mais de nombreuses familles d’éleveurs ont affirmé auDevoir ne plus avoir les moyens de le payer à cause de la sécheresse.

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Photo: Adrienne Surprenant MYOP

Les familles d’Arbe et de Gumato demandent régulièrement de la nourriture à leurs voisins et aux commerces alentour. Des distributions de denrées sont également organisées par le gouvernement du comté de Marsabit dans plusieurs villes. Mais il y a plus de familles à nourrir que de denrées disponibles. Et avec un sac de 12,5 kilogrammes de riz et un demi-litre d’huile par maisonnée, ce n’est pas suffisant, affirment des résidents de North Horr avec qui Le Devoir a discuté en marge d’une distribution sous le soleil tapant.

« Ça nous dure seulement deux journées, lance Hawo Quri Boku, 45 ans, qui a neuf enfants. Et je dois partager avec mes voisins quand ils m’en demandent. » Et, comme plusieurs autres, elle a deux enfants qui doivent aller à l’école secondaire. Mais, faute d’uniforme, ils restent à la maison.

Avec Safi Godana

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir .