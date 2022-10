Vers de nouveaux pourparlers pour mettre fin à la guerre au Tigré

Le gouvernement éthiopien a annoncé jeudi qu’il participerait le 24 octobre en Afrique du Sud à des pourparlers organisés par l’Union africaine (UA) pour tenter de mettre fin à la guerre au Tigré, région du nord de l’Éthiopie.

De précédents pourparlers, convoqués début octobre par l’UA en Afrique du Sud, n’avaient finalement jamais commencé, notamment en raison de problèmes d’organisation, selon des diplomates.

La Commission de l’UA « nous a informés que les pourparlers de paix sont fixés au 24 octobre en Afrique du Sud. Nous avons reconfirmé notre engagement à participer », écrit dans un tweet Redwan Hussein, conseiller à la sécurité nationale du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

La Commission de l’UA, dont le siège est à Addis Abeba, n’a pas officiellement annoncé ces pourparlers et n’a pas répondu dans l’immédiat aux demandes de confirmation de l’AFP.

Interrogées par l’AFP sur ces nouveaux pourparlers, les autorités rebelles de la région septentrionale du Tigré, qu’un conflit armé oppose au gouvernement fédéral depuis début novembre 2020, ont simplement rappelé leur précédemment engagement à participer à des discussions de paix.

« Nous avons déjà annoncé que nous prendrions part à un processus (de paix) sous l’égide de l’UA », a déclaré un de leurs porte-parole, Getachew Reda, sans référence à la date du 24 octobre.

Aucun détail n’est pour l’heure disponible sur les modalités des discussions ni sur l’identité des médiateurs.

L’UA a récemment mis sur pied une « troïka » de médiation, dirigée par son envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique, l’ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, assisté de l’ex-président kényan Uhuru Kenyatta et de l’ancienne vice-présidente sud-africaine Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Bilan « profondément stupéfiant »

Après cinq mois de trêve qui avaient laissé entrevoir de premiers espoirs de négociations, les combats ont repris, à grande échelle, depuis le 24 août dans le nord de l’Éthiopie.

UA, ONU, États-Unis, Union européenne (UE) ont ces derniers jours tiré la sonnette d’alarme face à l’intensification des combats au Tigré, pris en tenaille par l’armée fédérale éthiopienne et ses alliés, notamment l’armée de l’Érythrée, pays qui borde toute la frontière nord de la région rebelle.

Dimanche, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé à « un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel », relayé par l’ONU, l’UE et Washington qui ont réclamé en outre le retrait des troupes érythréennes d’Éthiopie.

Les rebelles se sont dit « prêts à respecter » ce cessez-le feu.

Sans répondre directement à l’appel de l’UA, le gouvernement de M. Abiy, prix Nobel de la paix 2019, a lui justifié la poursuite de ses opérations militaires en se disant « contraint à des mesures défensives », tout en réaffirmant son souhait « d’une résolution pacifique du conflit via des pourparlers ».

Dans son tweet jeudi, M. Redwan indique, sans autres détails, que le gouvernement « est consterné de voir certains tenter d’accaparer les pourparlers de paix et propager de fausses allégations contre les mesures défensives ».

Entrepôt pillé

Le gouvernement éthiopien s’est emparé ces derniers jours de trois villes du Tigré, dont la localité clé de Shire, autour de laquelle des combats avaient déclenché l’inquiétude internationale.

Après plusieurs jours de bombardements aériens et d’artillerie, les troupes éthiopiennes et érythréennes sont entrées lundi dans cette ville, qui comptait 100 000 habitants avant le conflit et a accueilli des milliers d’habitants du Tigré déplacés par la guerre.

Mardi, le nouveau Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a dénoncé le bilan « profondément stupéfiant » chez les civils des frappes aériennes et tirs d’artillerie au Tigré.

Mercredi, une source humanitaire ayant requis l’anonymat a indiqué qu’après la prise de la ville, des militaires avaient forcé un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) contenant des « produits non alimentaires et du carburant », sans pouvoir indiquer ce qui avait été volé dans l’immédiat.

Interrogé par l’AFP, le PAM a indiqué « être en train de vérifier les faits ».

La source humanitaire a aussi indiqué « entendre parler de beaucoup de viols de femmes » à Shire depuis la prise de la ville.

Outre Shire, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière érythréenne, les troupes fédérales éthiopiennes se sont également emparées des localités d’Alamata et Korem (70 000 et 35 000 habitants respectivement) dans le sud du Tigré.

Les journalistes n’ont pas accès au nord de l’Éthiopie et les télécommunications y fonctionnent de manière aléatoire, rendant impossible toute vérification indépendante.

Le bilan exact de cette guerre est inconnu. Mais elle a provoqué une catastrophe humanitaire, déplaçant plus de deux millions de personnes et plongeant des centaines de milliers d’Éthiopiens dans des conditions proches de la famine, selon l’ONU.