Liberté surveillée pour le Canadien emprisonné pour délit d’opinion en Algérie

Plus d’un mois après son arrestation et son emprisonnement pour délit d’opinion en Algérie, Lazhar Zouaïmia a été libéré mercredi matin de la prison d’El-Harrach, ont indiqué au Devoir des sources judiciaires et des proches du citoyen canadien.

Sa libération est toutefois provisoire. Le militant actif du Hirak, le mouvement prodémocratique algérien, reste sous le coup d’une interdiction de quitter l’Algérie, une mesure l’empêchant de retrouver sa femme et sa fille à Montréal.

Technicien expert chez Hydro-Québec, Lazhar Zouaïmia a été arrêté le 22 février dernier à l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine alors qu’il s’apprêtait à retourner au Québec après une visite familiale de quelques jours.

L’homme est accusé de faire « l’éloge des actes terroristes à travers la technologie des médias et de la communication » et de « soutenir et appuyer un groupe terroriste » par le régime autocratique en place, qui a intensifié depuis plusieurs semaines sa répression contre ses opposants politiques.

Ces formulations lourdement chargées en Algérie — le pays a été frappé par la violence du terrorisme durant la « décennie noire », à la fin des années 1990 — sont utilisées à dessein par les militaires au pouvoir dans ce pays pour écraser le mouvement de contestation populaire. M. Zouaïmia est une voix critique du régime algérien depuis Montréal, où il participe régulièrement aux manifestations prodémocratie orchestrée par la communauté algérienne. Il est aussi un militant actif pour les droits de la personne.

Depuis juin dernier, une réforme du Code pénal algérien permet au gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune d’assimiler à du « terrorisme » et à du « sabotage » tout appel à « changer le système de gouvernance par des moyens non conventionnels ».

Depuis son arrestation, M. Zouaïmia n’a pas été en mesure de rencontrer des représentants des Affaires consulaires du Canada. Une visite du détenu a été refusée par les autorités algériennes au début de la semaine, selon les informations obtenues par Le Devoir.

Le ressortissant canadien d’origine algérienne a pris la route vers la région d’Annaba pour y rejoindre les membres de sa famille.

Cycle de répression

La répression en cours contre les militants du Hirak a entraîné l’arrestation de plus de 300 Algériens ces derniers mois, et ce, alors que le mouvement célébrait son troisième anniversaire il y a un mois.

Le gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune n’hésite plus à s’attaquer à l’opposition exprimée par des Algériens établis à l’étranger et citoyens d’un autre pays. Outre Lazhar Zouaïmia, un ressortissant belge, Rachid Touam, et un ressortissant français, Amar Zebar, ont été arrêtés au port d’Alger en raison de leur engagement, eux aussi, dans la révolution dite « des sourires ».

L’organisation Amnistie internationale a vertement dénoncé ce nouveau cycle de répression en Algérie, qui a conduit à la suspension « temporaire » du Parti socialiste des travailleurs (PST), un parti d’opposition soutenant le Hirak, mais également à la condamnation de Fethi Ghares, coordinateur du Mouvement démocratique et social (MDS), une institution dans le paysage politique algérien.