Le FMI alerte sur une «crise humanitaire imminente» en Afghanistan

Le Fonds monétaire international (FMI) s’est dit jeudi préoccupé par la « crise humanitaire imminente » en Afghanistan, et a appelé la communauté internationale à agir de façon urgente.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation économique et humanitaire difficile en Afghanistan », a dit le porte-parole du FMI Gerry Rice, lors d’un point de presse.

L’institution a assuré être prête « à travailler avec la communauté internationale pour plaider en faveur d’actions urgentes afin de bloquer une crise humanitaire imminente », a-t-il ajouté.

Gerry Rice a précisé que « l’accent devrait, dans l’immédiat, être mis sur cette aide humanitaire pour aider le peuple afghan et permettre le flux d’envois de fonds des travailleurs expatriés et de transferts à petite échelle, et fournir une assistance aux pays accueillant des réfugiés afghans ».

Le FMI avait annoncé le 18 août qu’il suspendait les aides en faveur de l’Afghanistan après la prise de contrôle du pays par les talibans.

« Notre engagement avec l’Afghanistan a été suspendu jusqu’à ce qu’il y ait une clarté au sein de la communauté internationale sur la reconnaissance du gouvernement », a martelé le porte-parole de l’institution.

Celle-ci devait verser à Kaboul une dernière tranche d’aide de 105,6 millions de dollars dans le cadre d’un programme approuvé en novembre 2020 d’un montant total de 370 millions de dollars.

L’ancien président de la Banque centrale afghane, Ajmal Ahmadi, avait par ailleurs indiqué que Kaboul aurait dû recevoir le 23 août environ 340 millions de dollars de la part du FMI au titre de l’émission de nouveaux droits de tirage spéciaux qui servent à augmenter les réserves des pays.