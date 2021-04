Le président du Tchad aurait été tué lors de combats contre des rebelles

Le président tchadien Idriss Déby Itno, qui gouvernait ce pays d’Afrique centrale depuis plus de trente ans, a été tué mardi lors de combats avec des rebelles, a fait savoir le militaire en chef du pays sur les ondes des médias officiels.

L’armée a annoncé la formation d’un conseil transitoire dirigé par le fils de M. Déby, Mahamat Idriss Déby Itno.

L’annonce stupéfiante a été faite quelques heures seulement après que les responsables électoraux eurent proclamé la victoire de M. Déby lors du scrutin présidentiel du 11 avril, ce qui l’aurait maintenu au pouvoir pendant encore six ans.

Plusieurs des principaux candidats de l’opposition avaient boycotté le vote.

Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat et de source indépendante les circonstances de la mort de M. Déby, qui se serait produite dans une région reculée du pays.

On ne sait pas pourquoi le président se serait trouvé dans la région ou aurait participé aux combats contre les rebelles qui s’opposaient à lui.

M. Déby est lui-même l’ancien commandant en chef de l’armée. Il a pris le pouvoir en 1990 quand ses forces rebelles ont renversé le président Hissène Habré, qui a plus tard été reconnu coupable de violation des droits de la personne par un tribunal international au Sénégal.

M. Déby avait survécu à de multiples insurrections armées au fil des ans. La plus récente rébellion est celle d’un nouveau groupe, le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad.

Les rebelles auraient été armés et entraînés en Libye voisine, avant d’entrer dans le nord du Tchad le 11 avril.

Par Édouard Takadji et Krista Larson, The Associated Press