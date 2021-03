L’ONU veut une enquête sur de possibles «crimes de guerre» au Tigré

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé jeudi à une « enquête objective et indépendante » dans la région éthiopienne du Tigré, après avoir « corroboré de graves violations » susceptibles de constituer des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ».

Dans un communiqué, Mme Bachelet a annoncé que son bureau « a réussi à corroborer des informations sur certains incidents survenus en novembre de l’année dernière, indiquant des bombardements aveugles dans les villes de Mekele, Humera et Adigrat dans la région du Tigré », dans le nord du pays, théâtre de plusieurs mois de combats.

Le bureau de l’organisation onusienne a également vérifié « des informations faisant état de graves violations et abus incluant des massacres à Aksoum et à Dengelat dans le centre du Tigré par les forces armées érythréennes », selon les termes du communiqué.

« De graves violations du droit international, pouvant être assimilées à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, peuvent avoir été commises », souligne le communiqué.

Les forces en présence sur le terrain comprennent les forces de défense nationale éthiopiennes, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), les forces armées érythréennes, les forces régionales d’Amhara et les milices affiliées, rappelle la même source.

« Dénégations générales »

« Avec de multiples acteurs dans le conflit, des dénégations générales », il y a « clairement besoin d’avoir une évaluation objective et indépendante », a déclaré Mme Bachelet.

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a exhorté le gouvernement éthiopien à autoriser son bureau et d’autres enquêteurs des Nations unies à accéder au Tigré « en vue d’établir les faits et de contribuer à rendre des comptes, quelle que soit l’origine des auteurs ».

Elle a souligné que son bureau continuait de recevoir des informations sur des combats en cours dans le centre du Tigré.

Michelle Bachelet a déploré « des informations profondément angoissantes faisant état de violences sexuelles et sexistes, d’exécutions extrajudiciaires, de destructions et de pillages généralisés de biens publics et privés par toutes les parties ».

« Sans des enquêtes rapides, impartiales et transparentes et sans demander des comptes aux responsables, je crains que des violations [des droits de l’homme] continuent d’être commises en toute impunité, et la situation restera instable pendant encore longtemps », a-t-elle déclaré.

Mme Bachelet a également exprimé son inquiétude face aux détentions cette semaine au Tigré de journalistes et de traducteurs travaillant pour des médias locaux et internationaux, dont l’AFP. Alors qu’ils ont été libérés, elle a souligné les remarques inquiétantes d’un membre du gouvernement affirmant que des représentants des « médias internationaux trompeurs » seraient tenus pour responsables.

« Les victimes et les témoins de violations et d’abus des droits humains ne doivent pas être empêchés de partager leur témoignage par crainte de représailles », a souligné Mme Bachelet.

Fin novembre, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avait proclamé la fin de l’opération militaire au Tigré avec la prise de Mekele, mais les autorités en fuite de la région ont promis de poursuivre la lutte et des combats ont été signalés depuis.

Plusieurs massacres ont par ailleurs été documentés, certains imputés par les survivants à des troupes érythréennes au Tigré, dont la présence continue à ce jour d’être niée par Addis Abeba et Asmara.