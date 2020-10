Signature d’un accord de paix historique au Soudan

Le gouvernement soudanais et des groupes rebelles ont signé samedi à Juba, au son des tambours et au rythme de danses traditionnelles, un accord de paix historique, qui doit mettre fin à 17 ans d’une guerre meurtrière.

Des cris de joie ont salué chacun des représentants du gouvernement de transition soudanais et des rebelles venus signer en grande pompe, l’un après l’autre, un texte paraphé le 31 août, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Nous avons conclu aujourd’hui un accord de paix. Nous sommes heureux. Nous avons accompli notre mission », a déclaré peu avant la signature le Sud-Soudanais Tutkew Gatluak, un des médiateurs.

La cérémonie s’est déroulée à Juba, la capitale du Soudan du sud, pays dont les dirigeants ont combattu durant environ trois décennies ceux de Khartoum avant d’obtenir leur indépendance en 2011 au terme d’une guerre qui a fait deux millions de morts et quatre millions de déplacés. Aujourd’hui, leurs rapports sont apaisés et même amicaux.

Danseurs, chanteurs et musiciens avaient donné le ton des célébrations, tandis que des membres des groupes rebelles du Darfour (ouest), du Kordofan-Sud (sud) et du Nil Bleu (sud) ont défilé dans la matinée, en brandissant des pancartes à l’effigie de leurs chefs.

Les autorités de Khartoum, un pouvoir hybride de militaires et de civils en place après une révolte populaire ayant mis fin en avril 2019 à 30 ans de dictature d’Omar el-Béchir, ont fait de la paix avec les rebelles leur priorité.

Le vice-président soudanais Mohamed Hamdan Daglo, un commandant de milice paramilitaire au Darfour plus connu sous le surnom de Hemeti, a signé l’accord au nom de Khartoum.

« Défis » à surmonter

Il était entouré du général Abdel Fattah al-Burhane, président du Conseil souverain, et du premier ministre Abdallah Hamdok.

Ce dernier a espéré que la paix permettra « le développement, le progrès et la prospérité », dans un communiqué publié samedi. « Le processus de paix fait face à des défis que nous devons surmonter à travers une action commune », a-t-il ajouté.

Côté insurgé, l’accord a été signé par le Front Révolutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de cinq groupes rebelles et quatre mouvements politiques, issus des régions du Darfour, du Kordofan-Sud et du Nil Bleu et cherchant à développer leurs régions sinistrées.

Le chef du principal groupe rebelle du Darfour, le Mouvement de libération du Soudan (SLM), signataire des accords, a lui aussi évoqué des défis à relever. « La situation économique au Soudan et la fragilité de la situation politique représentent bien évidemment des défis, mais je suis convaincu que nous pourrons arriver à la paix », a affirmé Mini Arko Minawi.

Des médiateurs et diplomates tchadiens, qataris, égyptiens, de l’Union africaine, de l’Union européenne et des Nations unies ont également paraphé le texte.

« Cette signature va vraiment nous permettre de laisser la guerre derrière nous. Elle va apporter la démocratie, la justice, la liberté au Soudan. Nous sommes très heureux. C’est la fin de la guerre et l’économie du Soudan va repartir de l’avant », a confié à l’AFP Ismail Jalab, un responsable du SLM.

Mais la situation économique au Soudan est catastrophique, avec une inflation annuelle de 170 % au mois d’août, à laquelle s’ajoutent des pénuries de carburant, de nourriture, de médicaments et de produits d’hygiène. Les prix des aliments ont triplé en un an, selon l’ONU.

Intégration des rebelles dans l’armée

Sous le régime Béchir, les rebelles issus de minorités ethniques s’estimaient marginalisés dans un pays confronté à une grave crise économique, ayant été notamment amputé des trois quarts de ses réserves de pétrole depuis l’indépendance du Soudan du Sud. Sans oublier les sanctions américaines.

L’accord est composé de huit protocoles : propriété foncière, justice transitionnelle, réparations et compensations, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés.

Il stipule également le démantèlement à terme des groupes armés et l’intégration des combattants dans l’armée, qui devra être représentative de toutes les composantes de la société.

La guerre au Darfour qui a commencé en 2003, a fait au cours des premières années suivantes au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l’ONU. Dans les deux autres régions, la guerre a affecté un million de personnes.

Le Mouvement de Libération du Soudan (MLS), branche d’Abdelwahid Nour, au Darfour, a refusé de signer. L’armée l’accuse d’avoir encore lancé une attaque contre ses positions lundi.

Un autre groupe, le SPLA-Nord d’Abdelaziz al-Hilu a signé un cessez-le-feu séparé, qui permet aux rebelles de conserver leurs armes « pour assurer leur propre protection », jusqu’à ce que la Constitution soudanaise soit amendée pour y garantir la séparation de l’État et de la religion.

Le Kordofan-Sud et dans une moindre mesure le Nil Bleu, comportent des minorités chrétiennes qui ont combattu pendant des décennies les tentatives de Khartoum d’imposer la loi islamique.