L’Union africaine condamne le coup d’État au Mali

Le président en exercice de l’Union africaine (UA), le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a condamné mercredi le coup d’État mené la veille par les militaires au Mali et exigé la « libération immédiate » du président Ibrahim Boubacar Keïta et de ses ministres.

Dans un communiqué publié par la présidence sud-africaine, M. Ramaphosa a « condamné le changement inconstitutionnel de gouvernement au Mali » et « exigé la libération immédiate du président, du premier ministre et des autres ministres ».

Les militaires ont pris le pouvoir mardi au Mali à l’issue d’une mutinerie et placé en détention le président Keïta, poussé à annoncer sa démission quelques heures plus tard.

Les putschistes ont promis, par la voix d’un porte-parole qui s’est exprimé à la télévision publique, d’organiser une « transition politique civile » et des élections générales dans un « délai raisonnable ».

Au nom de l’UA, le président sud-africain leur a demandé « un retour immédiat à un gouvernement civil » et prié les militaires « de retourner dans leurs casernes ».

Il a également « exhorté le peuple du Mali, ses partis politiques et sa société civile à respecter l’État de droit et d’engager un dialogue pacifique pour résoudre leurs différends », selon son communiqué.

Le président en exercice en l’UA a enfin intimé à ses « partenaires africains et à la communauté internationale de dénoncer et de rejeter le changement inconstitutionnel de régime conduit par les militaires et d’aider le peuple malien à revenir à la démocratie civile ».