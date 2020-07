Une tuerie fait plus de 60 morts au Darfour

Quelque 500 hommes armés ont mené un raid meurtrier contre un village du Darfour habité par des agriculteurs issus de tribus africaines, tuant 60 d’entre eux. Le nouveau gouvernement compte des troupes militaires pour s’attaquer à cette violence endémique.

Il s’agit de l’incident le plus sanglant d’une série d’événements qui se sont produits la semaine dernière dans plusieurs parties du Darfour, dans l’ouest du Soudan, où depuis des années des violences opposent les tribus nomades arabes aux agriculteurs issus de tribus africaines, divisées sur la question sensible des terres et de l’eau.

Selon l’ONU, les 500 hommes armés ont attaqué samedi la localité de Masteri, à 48 km de la capitale provinciale d’El Geneina, dans l’ouest du Darfour-Ouest, tuant plus de 60 personnes, en majorité de la communauté Masalit, et en blessant 60 autres.

Plusieurs maisons dans le nord, le sud et l’est du village ont été pillées et brûlées ainsi que la moitié du marché local, a indiqué dimanche le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU à Khartoum.

« Il s’agit du dernier d’une série de sept incidents violents entre le 19 et 26 juillet, laissant des dizaines de morts et de blessés et qui se sont traduits par des villages et des maisons brûlés ainsi que des marchés et des magasins endommagés » dans cet État, a précisé l’ONU. Selon l’organisation internationale, « cette escalade de la violence dans différentes parties du Darfour provoque des déplacements de population et met en danger la saison agricole », qui coïncide avec la saison des pluies.

Dans les cinq États du Darfour, 2,8 millions de personnes souffrent de la faim, dont 545 000 dans le seul État du Darfour-Ouest.

Au Darfour-Sud, au moins vingt paysans avaient été tués vendredi par des hommes armés alors qu’ils revenaient sur leurs champs après plus de 15 ans d’absence, selon un chef de tribu locale.

Les paysans tués vendredi avaient été autorisés à revenir sur leurs terres au terme d’un accord conclu il y a deux mois sous l’égide du gouvernement avec ceux qui s’y étaient installés durant le conflit au Darfour.

Minorités marginalisées

Face à cette situation, le Conseil de défense et de sécurité, la plus haute instance de sécuritaire du pays, s’est réuni. « Nous devons utiliser la force pour protéger les citoyens et leurs propriétés. Les forces de sécurité vont être envoyées de Khartoum dans les régions où se produisent des troubles pour assurer la sécurité des habitants », a déclaré dans un communiqué le ministre soudanais de l’Intérieur, Eltrafi Elsdik.

Ce conflit, qui a éclaté en 2003 entre le régime à majorité arabe d’Omar el-Béchir et des insurgés issus de minorités ethniques s’estimant marginalisées, a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés selon l’ONU.