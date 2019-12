Darfour: enquête au Soudan contre Béchir

Khartoum — Une enquête sur les crimes commis au Darfour a été ouverte au Soudan contre Omar el-Béchir, président déchu visé de longue date par de graves accusations de la Cour pénale internationale (CPI) sur ce conflit sanglant, et 50 autres anciens dirigeants du régime. Omar el-Béchir fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis en 2009 et en 2010 par la CPI pour « génocide », « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre », dans le cadre du conflit au Darfour, région de l’ouest du Soudan où la guerre avec des rebelles a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l’ONU. Malgré les appels à son extradition, l’ex-dictateur n’a jamais été renvoyé devant le tribunal de La Haye, où siège la CPI. Arrivé au pouvoir après un coup d’État en 1989, M. Béchir a été renversé par l’armée, après plusieurs mois d’un mouvement de contestation contre son régime.