Inondations au Congo: le président Sassou Nguesso appelle à la solidarité internationale

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé mardi la communauté internationale à apporter un appui à 150 000 de ses concitoyens sinistrés des inondations causées par les pluies qui s’abattent sans répit sur le pays et son voisin, la République démocratique du Congo (RDC).

« Devant l’ampleur des sinistres, je lance un appel pressant à la communauté internationale en vue d’un appui pour une réponse plus efficace à la situation humanitaire enregistrée », a-t-il déclaré mardi au parlement réuni en congrès dans son message sur l’état de la nation.

Le président congolais a exprimé sa solidarité aux populations victimes des catastrophes naturelles : inondations, glissements de terrain, coulées de boue, ensablement des habitations du fait « des dérèglements climatiques qui, plus que jamais, représentent un véritable défi planétaire ».

M. Sassou Nguesso a assuré que le gouvernement s’organisait dans la mesure du possible pour apporter son assistance afin de gérer au mieux en fonction de ses modestes ressources les désastres enregistrés.

« Pour ces situations désolantes, les solutions ponctuelles devant être relayées par une politique ardue d’aménagement de l’espace urbain et des sites de vie en milieu rural », a-t-il suggéré.

Selon le gouvernement, les inondations ont déjà fait 150 000 sinistrés vivant notamment le long du fleuve Congo et de la rivière Oubangui, dans le nord du pays.

Il avait décrété en novembre « l’état de catastrophe naturelle et d’urgence humanitaire », affirmant que ces inondations sont à l’origine d’énormes pertes de moyens de subsistance des populations (plantations, bétail, volailles, réserves alimentaires). La recrudescence de certaines maladies » a été enregistrés.

Selon un rapport du bureau de l’ONU des affaires humanitaires en RDC (Ocha) rendu public lundi, depuis fin octobre « des pluies diluviennes ont provoqué des inondations majeures dans 12 des 26 provinces […] avec un total d’au moins 600 000 personnes estimées être affectées ».

Lundi, l’Union européenne a annoncé une contribution d’un million d’euros (plus de 665 millions de francs CFA) en faveur des populations victimes des inondations du Congo-Brazzaville et de la RDC, qui a enregistré d’importants dégâts et des pertes en vies humaines.