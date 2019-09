Bientôt un deuxième vaccin anti-Ebola en RDC

Genève — La République démocratique du Congo va recourir à un deuxième vaccin anti-Ebola dès la mi-octobre, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), montrée du doigt par Médecins sans frontières (MSF). Ce deuxième vaccin expérimental sera fabriqué par Johnson Johnson. L’épidémie déclarée en août 2018, qui a déjà fait plus de 2100 morts, est la deuxième de l’histoire en importance, derrière celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia entre 2014 et 2016. MSF accuse l’OMS de « rationner » le vaccin des laboratoires Merck, le seul utilisé à ce jour contre l’épidémie, tout en relevant que « les raisons derrière ces restrictions restent obscures ». En juillet, la présidente de MSF, Joanne Liu, avait appelé l’OMS à vacciner l’ensemble de la population des villages dans lesquels vivent des personnes infectées, au lieu de vacciner seulement les contacts des malades et les contacts de leurs contacts.