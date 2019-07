Le Botswana conteste la décriminalisation de l’homosexualité

Gaborone — Le procureur général du Botswana a annoncé vendredi qu’il allait faire appel de la décision historique, le mois dernier, de la Haute Cour du pays de décriminaliser l’homosexualité, qui était interdite et punie de prison depuis 1965. Le 11 juin, le tribunal de Gaborone avait qualifié les lois punissant les relations entre personnes de même sexe de « reliques de l’ère [britannique] victorienne », estimé qu’elles « oppriment une minorité » et ordonné qu’elles soient amendées. « J’ai lu en détail les 132 pages du jugement et je considère que la Haute Cour s’est trompée en aboutissant à cette conclusion, j’ai donc décidé d’en faire appel », a déclaré vendredi dans un communiqué le procureur général du pays Abraham Keetshabe, un haut magistrat sous l’autorité du gouvernement. M. Keetshabe n’a pas détaillé son raisonnement.