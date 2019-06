Quatre morts au premier jour d'un mouvement de «désobéissance civile» au Soudan

Quatre personnes sont mortes dimanche au premier jour d’un mouvement national de « désobéissance civile » lancé par les meneurs de la contestation au Soudan contre les généraux au pouvoir, ont annoncé des médecins proches des manifestants.

Deux des quatre personnes décédées ont été tuées par balles à Khartoum et la ville voisine d’Omdourman, tandis que les deux autres ont été « battues et poignardées » et sont mortes dans un hôpital d’Omdourman, a indiqué ce comité de médecins dans des communiqués distincts.

Ces personnes ont été victimes « du Conseil militaire de transition » et de ses « milices », a accusé la même source.

Le bilan total des victimes depuis le déclenchement d’une violente répression le 3 juin — marquée par la dispersion ce jour-là du sit-in de Khartoum — est de 118 morts, a ajouté ce comité de médecins.

Patrouilles des RSF

Dimanche, plusieurs véhicules des RSF, équipés de mitrailleuses, patrouillent encore dans la capitale soudanaise. Certains entourent la principale centrale électrique pour éviter des coupures de courant.

Dans certains quartiers, les transports publics ne fonctionnent pas.

À l’aéroport de Khartoum, des passagers attendent le départ de leur vol, ne sachant pas si des avions vont décoller.

Barrages routiers

Le mouvement, né le 19 décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, agite la menace de la désobéissance civile depuis plusieurs semaines. Fin mai, une grève générale avait déjà été lancée pour faire plier les généraux, au pouvoir depuis la destitution de M. Béchir, en paralysant le pays.

À Omdourman, ville jumelle de Khartoum, sur l’autre rive du Nil, des habitants sont allés acheter des produits de première nécessité dans des épiceries dimanche, mais la plupart des commerces et des marchés sont restés fermés.

« On a vu des soldats en train d’enlever des barrages routiers dans certaines rues d’Omdourman », a déclaré un témoin.

À Al-Obeid, le marché est fermé et plusieurs employés de banque ne se sont pas allés travailler, selon plusieurs témoins.

Dans la ville de Madani, des files d’attente se sont formées devant les boulangeries mais le marché est resté fermé. « Je suis allé dans trois boulangeries et je n’ai pas pu acheter de pain », a déclaré un habitant, joint au téléphone par l’AFP. Selon lui, la circulation est difficile dans la ville à cause des barrages routiers.

Après une tentative de médiation du premier ministre éthiopien vendredi à Khartoum, les meneurs de la protestation avaient déclaré envisager de continuer, sous conditions, les discussions avec le Conseil militaire de transition.

Les pourparlers sont suspendus depuis le 20 mai, les deux parties ne parvenant pas à trouver un accord sur la présidence et la composition du Conseil souverain censé gérer la période de transition pendant trois ans.

Mais, à l’issue de leur rencontre avec Abiy Ahmed, plusieurs représentants de la contestation ont été arrêtés.

Mohamed Esmat, un des leaders de l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), à la pointe de la contestation, a été emmené vendredi par « des hommes armés » devant l’ambassade éthiopienne à Khartoum.

Le lendemain, Ismaïl Jalab, secrétaire général du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM-N, en conflit avec Omar el-Béchir), a été arrêté à son domicile, avec son porte-parole. Plusieurs proches ont déclaré ne pas savoir où ils ont été conduits.