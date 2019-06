Mozambique: le groupe État islamique affirme participer aux combats

Maputo — Le groupe État islamique (EI) a affirmé pour la première fois être impliqué dans des combats récents avec l’armée mozambicaine dans le nord du pays en proie à une insurrection islamiste sanglante depuis fin 2017, ce que les forces de sécurité du Mozambique ont catégoriquement démenti mercredi. Depuis un an et demi, l’extrême nord du pays, à majorité musulmane et riche en gaz, est le théâtre d’une vague de violences attribuées à des radicaux qui prônent une application stricte de la loi islamique. Plus de 200 personnes ont été tuées. L’identité et les motivations des assaillants, qui n’ont jamais revendiqué leurs actes, restent une énigme. L’armée et la police ont nettement musclé leur présence dans la province de Cabo Delgado, lieu des attaques attribuées aux islamistes, afin de les mettre hors d’état de nuire, jusqu’à présent en vain.