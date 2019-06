Soudan: le mouvement de contestation dit ne pas abandonner

Le mouvement de contestation au Soudan a appelé à poursuivre la mobilisation mardi et rejeté l’appel à des élections par les militaires au pouvoir, au lendemain de la dispersion sanglante d’un sit-in de manifestants à Khartoum, qualifiée de « massacre ». Mardi, les rues de Khartoum sont restées quasiment désertes. La plupart des commerces sont restés fermés. Seule une poignée de voitures et de rickshaw, ces tricycles à moteur faisant office de taxi, ont circulé. De nombreuses rues ont été bloquées par des pierres, des troncs d’arbre et des pneus ; des barricades de fortune érigées par les manifestants face aux hommes lourdement armés des Forces de soutien rapide (RSF), déployées partout dans la capitale soudanaise.