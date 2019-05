17 morts et 11 disparus dans une attaque au Niger à la frontière malienne

Niamey — Dix-sept soldats nigériens ont été tués mardi et 11 sont portés disparus après une attaque près de la frontière malienne, vers le village de Tongo Tongo, où quatre soldats américains et cinq soldats nigériens étaient tombés dans une embuscade en 2017. « Le 14 mai vers 8 h heure locale […], une colonne militaire des Forces armées nigériennes en mouvement a été prise à partie par des terroristes lourdement armés dans une attaque complexe à base d’engins explosifs improvisés », selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense lu à la radio mercredi soir. Le bilan officiel côté nigérien établit dix-sept morts, six blessés, onze personnes portées disparues. Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi.