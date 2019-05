Les Sud-Africains votent en masse dans un scrutin promis à l’ANC

Les Sud-Africains votaient mercredi pour des élections législatives et régionales dont le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994, devrait encore sortir vainqueur malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays.

Les enquêtes d’opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale, synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son numéro un Cyril Ramaphosa.

Au milieu d’une cohue de partisans et de journalistes, le chef de l’État sortant a voté en fin de matinée dans son township natal de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg.

« Je suis passionnément confiant […] la nation et notre peuple sont enthousiastes à l’idée de voter », a déclaré M. Ramaphosa, promettant « une nouvelle aube, un nouveau départ, un nouvel espoir » à tous les déçus de son parti.

Vainqueur de tous les scrutins qui ont suivi la chute de l’apartheid et l’avènement de la démocratie il y a un quart de siècle, l’ANC a vu sa popularité plonger sous le règne rythmé de scandales de son prédécesseur Jacob Zuma (2009-2018).

« L’ANC est au pouvoir depuis vingt-cinq ans et je n’ai pas vu de changement », a constaté, amer, Jacob Maretlwa, 30 ans, en votant dans son township de la ville de Coligny (nord-ouest).

Aux élections locales de 2016, le parti a réalisé son plus mauvais score national en recueillant 54 % des voix, cédant en outre le contrôle de villes comme Johannesburg et Pretoria.

Les sondages créditent l’ANC de 51 à 60 % des intentions de vote mercredi, moins que les 62,5 % recueillis aux législatives de 2014.

« Le plus populaire »

Depuis qu’il a pris la tête du parti et du pays il y a un peu plus d’un an, Cyril Ramaphosa, 66 ans, promet d’éradiquer la corruption et de relancer l’économie, qui souffre d’une croissance atone depuis la crise financière de 2008.

Jugé « propre », pragmatique et compétent, l’ancien syndicaliste devenu millionnaire, un temps considéré comme le dauphin désigné de Nelson Mandela, a semble-t-il réussi à limiter le déclin de l’ANC.

« Il est de loin le candidat le plus populaire », estime l’analyste Collette Schulz-Herzenberg, de l’université de Stellenbosch.

Mais, tout au long de sa campagne, il a été confronté à la déception, voire à la colère d’un pays désenchanté.

Le chômage y a atteint des proportions endémiques (27 %), la corruption gagné le plus haut sommet de l’État et les inégalités sociales et la pauvreté s’y creusent. L’an dernier, un rapport retentissant de la Banque mondiale a même fait de l’Afrique du Sud « un des pays les plus inégalitaires » de la planète.

L’opposition n’a pas manqué de surligner ces échecs et exhorté les électeurs à tourner la page.

« J’appelle le peuple de ce pays à voter en masse aujourd’hui. Changeons les choses », a lancé le chef de file de l’Alliance démocratique (DA) Mmusi Maimane, 38 ans, en votant tôt à Dobsonville, dans la banlieue de Johannesburg.

« "Je vais voter pour Mmusi", a confié dans le même bureau de vote Moxolo Gqetywa, une chômeuse de 48 ans. « Il nous a promis du travail, on veut se libérer de cette pauvreté ».

« Besoin de changement »

Le patron des Combattants pour la liberté économique (EFF) Julius Malema, 38 ans, a de son côté prôné une « révolution », notamment par l’expropriation sans indemnisation des terres encore détenues par la minorité blanche.

« Si vous avez besoin de changement, les EFF sont la solution », a lancé leur « commandant en chef » après avoir glissé son bulletin dans une urne de sa ville natale de Sheshogo (nord-est).

Malgré ce terrain favorable, les deux partis ne semblent toutefois pas encore en mesure de faire tomber l’ANC.

Handicapée par son image de « parti de Blancs », la DA peut espérer, selon les enquêtes d’opinion les plus favorables, 24 à 25 % des suffrages (contre 22 % en 2014).

Quant aux EFF, ils ont le vent en poupe chez les jeunes et les plus démunis et pourraient doubler leur score d’il y a cinq ans. Mais leur discours radical ne devrait pas leur permettre de dépasser la barre des 15 %.

La seule surprise du scrutin pourrait venir mercredi des élections régionales, où l’ANC est menacé dans plusieurs provinces.

Quel que soit le score réalisé par l’ANC, la tâche de Cyril Ramaphosa s’annonce délicate. Les analystes lui prédisent les pires difficultés pour réaliser les réformes qu’il a promises pour relancer l’économie et nettoyer l’État de la corruption.

La faute au clan Zuma, anticipent-ils, toujours puissant au sein du parti. « L’ANC que nous présumons victorieux ne relèvera pas ces défis à cause de ses divisions internes », résume Lumkile Mondi, de l’université du Witwatersrand à Johannesburg.

Les premières tendances fiables du scrutin devraient être publiées par la Commission électorale (IEC) dès jeudi.

Le futur président, élu par les 400 députés, sera investi le 25 mai.