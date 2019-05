Ebola fait plus de 1000 morts dans l’est du Congo

Genève — La plus récente épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a fait plus de 1000 morts depuis le mois d’août, a annoncé vendredi le ministère congolais de la Santé. L’épidémie dans l’est du Congo est la deuxième plus meurtrière de l’histoire, et les efforts pour la contenir ont été compliqués par l’instabilité dans la région et la profonde méfiance de la population envers les travailleurs humanitaires. Les centres de traitement du virus Ebola ont fait l’objet d’attaques répétées. La sécurité est devenue un problème majeur, a déclaré Mike Ryan, chef des urgences de l’Organisation mondiale pour la santé, à des journalistes à Genève, soulignant que 119 attaques distinctes avaient été enregistrées depuis le mois de janvier.