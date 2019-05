Bénin: heurts à l’annonce des résultats des législatives

Photo: Yanick Folly Agence France-Presse

Cotonou — De violents heurts ont éclaté au Bénin, et la capitale économique, Cotonou, était bloquée quelques heures après l’annonce des résultats des élections législatives, marquées par un fort taux d’abstention (23 %) et par l’absence de l’opposition. Les opposants béninois se sont soulevés, craignant l’arrestation imminente de l’ancien chef de l’État, Boni Yayi (1996-2006), qui avait appelé au boycottage des élections, puis avait lancé un ultimatum lundi pour demander au président Patrice Talon d’interrompre le processus électoral. Des soldats armés, des chars et d’importants effectifs de police ont été déployés à travers la ville. Les manifestants ont été dispersés par des jets de gaz lacrymogène. Ils ont mis le feu à plusieurs commerces.