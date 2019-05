L’Union africaine donne un ultimatum aux militaires soudanais

Addis-Abeba — L’Union africaine (UA) a donné un nouveau délai de 60 jours aux militaires soudanais, à la tête du pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir, pour remettre le pouvoir aux civils, menaçant sinon de suspendre le Soudan de l’organisation. Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA (CPS) a indiqué accorder ce nouveau délai dans un communiqué publié mardi. Avec la même menace de sanction, l’UA avait déjà le 15 avril donné un délai de 15 jours pour que le pouvoir soit transféré aux civils à la suite du renversement du président soudanais par les militaires après trois décennies au pouvoir et des mois de manifestations populaires. Le CPS « répète sa conviction qu’une transition menée avec des militaires à la tête du Soudan serait absolument inacceptable et contraire à la volonté et aux aspirations légitimes du peuple soudanais d’avoir des institutions et un fonctionnement démocratiques ».