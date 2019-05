Au Soudan, la contestation appelle à manifester jeudi

Photo: Salih Basheer Associated Press

Khartoum — Le principal groupe de la contestation au Soudan a appelé mardi à une marche d’un million de manifestants d’ici deux jours, après l’annonce par les militaires au pouvoir que leur chef, Abdel Fattah al-Burhane, dirigerait le futur Conseil conjoint avec les civils. Objet de nombreux désaccords, ce Conseil est censé remplacer le Conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir. L’un des chefs de l’Association des professionnels soudanais (SPA), fer de lance de la contestation, a accusé les militaires de ne pas envisager « sérieusement de céder le pouvoir au peuple ». Ce conseil deviendrait l’autorité suprême du pays et serait chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition et préparer les élections.