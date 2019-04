De dangereuses inondations menacent le Mozambique

Photo: Saviano Abreu Agence France-Presse

Pemba — Des dizaines de milliers de personnes étaient menacées dimanche dansl’extrême nord du Mozambique par la montée « dévastatrice » des eaux consécutive au passage du cyclone Kenneth. Les fortes pluies qui continuent à se déverser sur toute la région du Cabo Delgado ont provoqué les premières inondations dans plusieurs quartiers de la capitale provinciale, Pemba — où 200 000 personnes sont menacées, selon les autorités —, et dans les régions alentour. Le bilan provisoire publié dimanche par l’Institut mozambicain de gestion des situations d’urgence (INGC) fait état de 5 morts, de plus de 23 000 sans-abri et de près de 35 000 habitations partiellement ou totalement détruites. Il y a six semaines, Idai avait touché Beira, la deuxième ville du Mozambique, puis l’est du Zimbabwe, faisant un millier de morts et des centaines de milliers de sans-abri.