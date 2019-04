Le cyclone «Kenneth» a fait de gros dégâts au Mozambique

Beira — Le puissant cyclone tropical Kenneth a causé d’importants dégâts dans l’extrême-nord du Mozambique, où il a détruit de nombreuses habitations, arraché arbres et pylônes et tué au moins une personne, selon le premier bilan vendredi des autorités. Moins de six semaines après le passage dévastateur de la tempête Idai sur le centre du pays, Kenneth a noyé jeudi après-midi la province du Cabo Delgado, le long de la frontière avec la Tanzanie, sous un déluge d’eau et de vent. Le cyclone a touché la côte avec une extrême violence, avec des rafales de 280 km/h et un cumul de pluies de 100 à 150 mm d’eau en vingt-quatre heures. L’interruption des communications entre la zone touchée et le reste du pays rendait vendredi tout bilan très aléatoire.