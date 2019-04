Appel au calme au Soudan

Khartoum — Les nouveaux dirigeants militaires au Soudan ont sommé lundi les manifestants de démanteler les barrages devant le quartier général de l’armée dans la capitale Khartoum, les tensions s’amplifiant après la suspension des discussions entre les deux camps. Craignant un dérapage, des dirigeants africains tiendront mardi au Caire un sommet pour « discuter des moyens les plus appropriés pour [...] contribuer à la stabilité et à la paix » au Soudan, selon la présidence égyptienne. Après la destitution le 11 avril du président Omar el-Béchir, les chefs de la contestation populaire et le Conseil militaire de transition, qui a pris les commandes, campent sur leurs positions. Les premiers veulent un transfert immédiat du pouvoir à une autorité civile et les seconds refusent de le faire jusqu’à présent.